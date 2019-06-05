HABER

Gündüz keşif akşam soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de girdikleri bir mağazanın kasasından yaklaşık 76 bin lira çalan hırsızlar yakalandı.

Küçükçekmece’de girdikleri bir mağazanın kasasından yaklaşık 76 bin lira çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz 8 Nisan tarihinde saat 01.49 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerindeki marketten iş yeri sahibine alarmın çaldığı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine markete giden E.G., depo kapısının açık olduğunu fark etti. Polis ekipleriyle yapılan kontrollerde ise ana kasanın açık olduğu ve içerisinde yaklaşık 76 bin lira çalındığını belirlendi. Şahısların markete girmesi ve gerçekleştirdikleri hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Gündüz keşif akşam soygun
Görüntülerde, hırsızlardan biri gündüz saatlerinde markete girerek keşif yapıyor. Keşfin ardından şahıs depo kısmından çıkarak uzaklaşıyor. Akşam saatlerinde ise üç hırsız, çevredeki dolaşıp etrafı kolaçan ettikten sonra depo bölümünden markete sızıyor. Buradaki kasayı açan şahıslar paraları alarak kayıplara karışıyor.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hem marketin hem de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerinin Ercan A.(20), Zeki E.(18) ve Ferhat A.(19) olduğunu tespit etti. Polis yaptığı çalışmalar sonucunda geçtiğimiz 16 Nisan’da Ercan A. ve Ferhat A.’yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Zeki E. ise ertesi gün evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınmalarının ardından şubeye götürülen şüpheliler ifadeleri alınarak sorgulandı. İşlemleri tamamlanan 3 hırsız, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çok sayıda çeşitli suçlardan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Otomobilden telefon çalarken güvenlik kamerasına yakalandıOtomobilden telefon çalarken güvenlik kamerasına yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

THY o ülkeye tüm seferleri durdurdu!

THY o ülkeye tüm seferleri durdurdu!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.