Gündüz keşif akşam soygun yapan hırsızlık çetesi çökertildi

Küçükçekmece’de girdikleri bir mağazanın kasasından yaklaşık 76 bin lira çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 8 Nisan tarihinde saat 01.49 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde cadde üzerindeki marketten iş yeri sahibine alarmın çaldığı bilgisi ulaştı. Bunun üzerine markete giden E.G., depo kapısının açık olduğunu fark etti. Polis ekipleriyle yapılan kontrollerde ise ana kasanın açık olduğu ve içerisinde yaklaşık 76 bin lira çalındığını belirlendi. Şahısların markete girmesi ve gerçekleştirdikleri hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Gündüz keşif akşam soygun

Görüntülerde, hırsızlardan biri gündüz saatlerinde markete girerek keşif yapıyor. Keşfin ardından şahıs depo kısmından çıkarak uzaklaşıyor. Akşam saatlerinde ise üç hırsız, çevredeki dolaşıp etrafı kolaçan ettikten sonra depo bölümünden markete sızıyor. Buradaki kasayı açan şahıslar paraları alarak kayıplara karışıyor.