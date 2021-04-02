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  4. Gündüz kumarhanede çalışıyor, boş zamanında kayalara tırmanıyor: ''Sanat yapıyorum''

Gündüz kumarhanede çalışıyor, boş zamanında kayalara tırmanıyor: ''Sanat yapıyorum''

02.04.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New Jersey'li Laura Jasorka, gündüz kumarhanede çalışıyor boş kalan zamanında da ise kaya tırmanışı yapıyor. Ancak bu hobisinde kuşkusuz herkesin dikkatini çeken bir özelliği var. Genç kadın bunu çıplak olarak yapıyor. Birçok olumsuz görüş alsa da fotoğraflarına ailem hayran diyen Laura, ''sanat yapıyorum'' diyor.

Gündüz kumarhanede çalışıyor, boş zamanında kayalara tırmanıyor: ''Sanat yapıyorum''

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Laura Jasorka, yıllardır çıplak bir şekilde kaya tırmanışı yaptığını ve bu şekilde fotoğraf paylaşmayı çok sevdiğini söyledi.

‘’AİLEM FOTOĞRAFLARIMA HAYRAN’’

Gelen eleştirilere ise, ‘’Bu şekilde tırmanmak beni özgürleştiriyor. Pornografik değil sanatsal bir iş yapıyorum. Yasadışı hiçbir şey yapmıyorum ve her şeyi göstermiyorum bu hiç pornografik değil. Arkadaşlarım ve ailem bana saygı duyuyor ve beni doğa ile bir arada görmenin güzel olduğunu düşündükleri için fotoğraflarıma hayran kalıyorlar’’ şeklinde cevap veriyor.

''KADINLARI KORKULARINI YENMEYE DAVET EDİYORUM''

Gündüz kumarhanede çalıştığını boş zamanlarında ise kaya tırmanışı yaptığını söyleyen genç kadın, son olarak, ‘’Kadınlar bedenlerine karşı olumsuz duygular beslemeye meyillidir, ancak onları korkularını yenmeye ve kıyafetlerini çıkarmaya çağırıyorum. Umarım fotoğraflarım başkalarının kendilerine verilen bedenlerini ve etraflarındaki güzelliği takdir etmelerine yardımcı olur" diye de ekliyor.

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