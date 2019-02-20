Gündüz müdürlük yapıyor, akşam poliklinik hizmeti veriyor, gece de ameliyata gidiyor

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz müdürlük, akşam poliklinik hizmetin yanında gece saatlerinde ameliyata giriyor.

Şırnak’a atandığı günden beri farkındalığını hissettiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, hem İl Sağlık Müdürlüğü hem poliklinik doktoru hem de ameliyat hizmeti veriyor. Şırnak’ta yaklaşık 4 ay önce göreve başlayan ve doktor başına düşen hasta sayısını azaltıp, hizmet kalitesini arttırmak için kolları sıvayan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, gündüz kurumunda görev yaparken, akşam saatlerinden itibaren hasta muayene ediyor. Başıbüyük, akşam saatlerinde muayene ettiği bir hastayı ameliyat etti.

Hastanede saat 21.00’da ameliyata giren İl Sağlık Müdürü Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, saatlerce süren başarılı bir operasyonla Yusuf Özdemir’i sağlığına kavuşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Başıbüyük, "Her gün mesai saati dışında fırsat buldukça hastalara bakıyorum. Ve aynı zamanda günde 2 ameliyat şeklinde planlamamız var. Bizim derdimiz mesai kavramı değil. Gece saat 01.00’da da aransam gelir hastama bakar, ameliyatımı yaparım. Acil bir hasta olur, gecenin bir saatinde bize ihtiyaç duyulur. Zaman ve mekan hiç önemli değil. Gece saatinde olur, ilçelerde olur. Hizmeti götürmemiz gereken her noktaya götüreceğiz. Bu görevi sadece müdürlük olarak değil, hekimlik olarak da devam ettireceğiz. Bir hekime düşen hasta sayısı çok fazladır. Ben Cizre Devlet Hastanesinde günde 130 hasta bakıyordum. Hasta bakarak diğer hekimlerimizin üzerindeki yükü de hafifletmem gerekiyor. Yükü hafiflettikçe hastaya verilen hizmettin kalitesi de artacaktır" dedi.



