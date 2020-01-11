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  4. Gündüz öğretmen, akşam öğrenci

Gündüz öğretmen, akşam öğrenci

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

ERZURUM'da gün içinde ana sınıfı öğretmenliği yapan Gizem Açıl, akşam da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü'nde okuyor.  Aziziye İlçesi Dadaşkent semtinde oturan Açıl ailesinin iki çocuğundan en büyüğü olan Gizem, Rıfkı Salim Burçak Lisesi çocuk gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nü bitirdi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da gün içinde ana sınıfı öğretmenliği yapan Gizem Açıl, akşam da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü'nde okuyor.
Aziziye İlçesi Dadaşkent semtinde oturan Açıl ailesinin iki çocuğundan en büyüğü olan Gizem, Rıfkı Salim Burçak Lisesi çocuk gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından yeniden üniversite sınavına giren Gizem Açıl, bu kez aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü'nü ikinci öğretim olarak kazandı. Birinci sınıfı başarıyla geçen Gizem, ücretli öğretmenlik için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Açıl, merkez Yakutiye ilçesi Kırmızıtaş Mahallesi'ndeki ilkokula ana sınıfı öğretmeni olarak atandı.
Sabah erken saatlerde Dadaşkent'teki evinden çıkan Açıl, tuttukları öğretmen servisiyle 22 kilometre mesafedeki Kırmızıtaş Mahallesi'ndeki okuluna giderek minik öğrencileriyle ders başı yapıyor. Birlikte oyunlar oynayıp ders yapan, yanan sobada közlediği patatesleri onlarla birlikte paylaşan Gizem öğretmen, mesaisini tamamladıktan sonra bu kez öğrenci olarak Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü'ndeki sınıftaki yerini alıyor.
'ÖĞRENCİLERİMLE BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVDİK'
Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü'nde ikinci sınıfı okurken ücretli öğretmenliğe müracaat ettiğini söyleyen Gizem Açıl, öğrencileriyle aralarında çok güzel bir sevgi bağı kurulduğunu anlattı. Öğrenci velileriyle de çok iyi bir diyalog kurduklarını ifade eden Açıl, "Veliler ve öğrencilerimizle aramızda çok iyi bir bağ var. Geceleri birbirimizi arayıp görüşüyoruz. Bu iş sevmeden yapılacak bir meslek değil. Çocuklara öğretmen otoritesinin yanında sevgi de gerekli" dedi.
Öğretmenlik mesleğini ve çocukları çok sevdiğini vurgulayan Açıl, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans yapmayı planladığını kaydetti. Açıl, "Lise ve yüksekokulda çocuk gelişimi bölümünü severek okudum. Şimdi okuduğum bölümde ücretli öğretmenlik yapıyorum, aynı zamanda ikinci üniversitemi okuyorum. 'Okuyabilme imkanım varken neden okumayayım?' diyorum. Bu konuda ailemin desteği çok büyük. 4 kişilik bir aileyiz, çalışan bir tek babam var. Bu sene bende ücretli öğretmen olarak çalışmaya başladım. İkinci bir üniversiteyi okurken zorluk çekiyordum, çalışmam gerekiyordu" diye konuştu.
Fakültede vize ve finaller zamanında ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldığını belirten Açıl, derslerde okuldaki arkadaşlarından destek gördüğünü söyledi. Açıl, okulu bitirdikten sonra ya çocuk gelişimi ya da çağdaş Türk lehçeleri edebiyatları konusunda yüksek lisans yapmayı hedeflediğini anlattı.

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