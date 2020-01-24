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Gündüz parkta yangın çıkarttı, akşam da evini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:21 | Son Güncelleme

Samsun’da gündüz parkta yangın çıkardığı iddia edilen bir kişi akşam olunca da evini ateşe vererek yaktı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da gündüz parkta yangın çıkardığı iddia edilen bir kişi akşam olunca da evini ateşe vererek yaktı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K.’nin (50), gündüz Anıt Park’ta ateş yaktığı ileri sürüldü. Akşam olunca da evine giden C.K., burada evin 4. katında bulunan kendi evini ateşe verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. C.K. polis tarafından gözaltına alındı.
C.K.’nin yakınları ise şahsın daha önce de evinden balkona çıkıp intihara kalkıştığını belirterek, "Psikolojik sorunları var. Tedavi olması gerekiyor. Tedavi olması için yetkililere başvurduk ancak bir cevap alamadık" dediler.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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