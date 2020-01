Gündüz sanayi sitesinde, akşam spor salonunda ter döküyor

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Şaban Çiçek (22), çocukluk hayali olan boksa 1 yıl önce başlayıp, katıldığı Diyarbakır, bölge ve Türkiye şampiyonalarında 3 madalya alarak büyük başarıya imza attı. Ailesini geçindirmek için gündüz oto sanayi sitesinde çalışıp, akşamları spor salonunda antrenman yapan Çiçek, daha büyük başarılara imza atmak için destek bekliyor.

Merkez Bağlar ilçesinde oturan ve yaklaşık 8 yıldır oto sanayi sitesinde tamircilik yapan Şaban Çiçek, çocukluğunda beri merak saldığı boksla 1 yıl önce ilgilenmeye başladı. Gündüz oto sanayide çalışan Çiçek, akşamları da spor salonuna gidip antrenman yapmaya başladı. Boksta kendisini geliştiren Çiçek, Diyarbakır genelinde katıldığı turnuvada 2'ncilik aldı. Çelik, daha sonra bölgesel alanda düzenlenen turnuvalara katılma kararı kaldı. Erzincan'daki turnuvanın ardından Erzurum'daki Türkiye Boks Şampiyonası'nda bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Ailesinin geçimini sağlamak zorunda olduğu için oto sanayi sitesinde çalışmaya devam eden Çiçek, daha büyük başarılara imza atmak için destek bekliyor.

'GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUM AKŞAMLARI DA ANTRENMAN YAPIYORUM'

Boksa çocukluğundan beri merakı olduğunu söyleyen Çiçek, "8 yıldır oto sanayide çalışıyorum. Ailemin geçimini buradan sağlıyorum. Son 1 yıldır boks yapıyorum. Boksa merakım eskiden beri vardı. Yapamadım bir türlü. 1 yıl önce yapmaya karar verdim. Turnuvalara da katıldım. Gayet de başarılı geçti. İleride U-22 şampiyonası var. Hedefim orada şampiyon olmak. Daha ilerideki zamanlarda da uluslararası alanlarda başarılı olmak istiyorum. Gündüzleri çalışıyorum. Akşamları da gelip antrenman yapıyorum. Zor oluyor ama boksu seviyorum. Onun için de bırakmak istemiyorum. Sabah 05.00'da koşuya gidiyorum, sonrasında 07.00 gibi de işe geliyorum. Akşam saatlerinde de antrenmana geliyorum. Maddi açıdan sıkıntı olmasa çalışmazdım, sadece antrenman yapardım. Hem çalışmak hem de antrenman yapmak zorundayım" diye konuştu.

'ELİNDEN TUTULMASINI İSTİYORUZ'

Şaban Çiçek'in boks antrenörü Ali Rıza Ayşin, ilk yılda 3 madalya almasının büyük başarı olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Azmiyle, çalışmasıyla başardı bunu. Şimdi U-22 Türkiye Şampiyonası'na hazırlanacağız. Önümüzde uzun bir zaman var. Ondan sonraki hedefimiz ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek. Şaban gündüz işte çalışıyor. Ağır bir işte çalışıyor. Onun bu azmi her sporcuda görülmez. Kendisinin çabalarıyla bizim ona verdiğimiz emekle inşallah iyi bir başarı getirir. İlk yılda aldığı 3 madalya bize umut verdi. Elinden tutulmasını istiyoruz."

Şaban Çiçek'in ustası Veysi Eren ise, 8 yıldır yanında çalıştığını belirterek, her zaman destek olacağını söyledi. Eren, "Buradaki işi bittikten sonra spora gidiyor. Her türlü destekçiyiz. Maçlarına beraber gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar maddi ve manevi olarak yardımcı olmak istiyoruz. Sadece bizim yardımımız yeterli olmayabilir. 2 gümüş bir bronz madalyaya sahip. Amacımız Türkiye'de daha iyi yerlere gelmesi" dedi.

