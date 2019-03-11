HABER

Gündüz seçim çalışması yapıyor, akşam sahneye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, 35 yıldır düğünlerde sahneye çıkan ve 8 albümü olan Azmi Ozan (55), Mahalli İdareler Seçimleri için oturduğu Nailbey Mahallesi'nden muhtar adayı oldu.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, 35 yıldır düğünlerde sahneye çıkan ve 8 albümü olan Azmi Ozan (55), Mahalli İdareler Seçimleri için oturduğu Nailbey Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Akşam düğün salonlarında sahne alan Ozan, gündüz de seçim çalışması yapıyor. Düğünlerde 35 yıldır şarkı söyleyen Azmi Ozan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için oturduğu Nailbey Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. 8 albümü bulunan Ozan, adaylığını duyurmasının ardından gündüz seçim çalışmalarını yürütürken, akşam da sahneye çıkıyor. Seçim çalışması sırasında düğünlerde kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Ozan, "Gündüz muhtar olmak için oy istediğim vatandaş, akşam düğünde şarkı söylerken görünce şaşırıyor. Bu durum beni de çok mutlu ediyor. Uzun zamandır düğün salonlarında şarkı söylüyorum. Albüm yaptım, kliplerim var. Her kesimden insanın düğünlerinde sahneye çıktım. Mahallemizdekilerin arzusu üzerine muhtar adayı oldum" dedi. Mahallelinin kendisini sahnede görmeye alıştığını dile getiren Azmi Ozan, "İnsanlar beni 35 yıldır sahnelerde görmeye alışmış. Sahnedeki samimiyetimden ve başarımdan dolayı insanlar bunu görüyor. Elazığ'a misafir olarak gelen bir vatandaşımız, benim sanatçı olduğumu bilmiyormuş. Gündüz muhtar adayı olarak kendisiyle konuşmuştum. Akşam beni sahnede gördü. Bu durum beni mutlu ediyor. Mahallemizde yaşayanlarla iç içeyiz" diye konuştu.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
8 ayrı suçtan yakalama kararı vardı! Tavan arasında yakalandı8 ayrı suçtan yakalama kararı vardı! Tavan arasında yakalandı
Körfez’de sevindiren rakamlarKörfez’de sevindiren rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz kıtaya bir de böyle bakın!

Beyaz kıtaya bir de böyle bakın!

8 ayrı suçtan yakalama kararı vardı! Tavan arasında yakalandı

8 ayrı suçtan yakalama kararı vardı! Tavan arasında yakalandı

İsmet Özel kalp krizi geçirdi (İsmet Özel kimdir?)

İsmet Özel kalp krizi geçirdi

Kadın İçin Tek Kariyer Anneliktir, Haddini Bilmeli!

Kadın İçin Tek Kariyer Anneliktir, Haddini Bilmeli!

Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu

Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu

Taksim'deki tartışma yaratan görüntülere AK Partili isimden sert tepki: Şereften nasiplenmemiş mahluklar

Tartışma yaratan görüntülere AK Partili isimden sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.