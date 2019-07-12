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Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Manisa’da gündüz vakti park ettikleri araçtan inen iki kişi yanlarında getirdikleri av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş etti.

Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş ettiler

Manisa’da gündüz vakti park ettikleri araçtan inen iki kişi yanlarında getirdikleri av tüfeği ve tabanca ile havaya ateş etti. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken şahıslar, hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5020 Sokak üzerinde meydana geldi. Park halinde duran lüks otomobilden inen iki kişinin havaya ateş ettiği ve daha sonra uzaklaştığı ihbarını alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki boş kovanları ve güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri 45 UC 025 plakalı otomobilden şahıslara ulaşarak gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan E.P ve M.I.Ç isimli şahısların yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Havaya ateş etme anları güvenlik kamerasına yakalandı
Öte yandan, zanlıların otomobilden inerek hava ettiği görüntüler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcu koltuğunda oturan şahıslardan birinin otomobilden inerek önce av tüfeği, sonra tabanca ile havaya ateş açtığı anlar yer alıyor. Şahıs, elindeki silahları daha sonra arka koltukta oturan diğer şahsa verirken, bu kişinin de oturduğu koltuktan havaya doğru ateş ettiği görülüyor.

Gündüz vakti araçtan inip havaya ateş ettiler

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