HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gündüz vakti hayrete düşüren olay: Binaya tırmanarak girdi, hırsızlık yaptı!

Gündüz vakti hayrete düşüren olay: Binaya tırmanarak girdi, hırsızlık yaptı!

25.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda binaya tırmanarak delikten içeri giren hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı. Tırmanarak girdiği binadan arka taraftaki daireye giren kişi, gündüz vakti gerçekleştirdiği hırsızlıkta 2 laptop ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. 5 katlı binanın tüm dairelerindeki musluk, kapı kolu banyo bataryaları ve kapı dürbünlerini de çalan hırsızın yaptığı bina sahibini isyan ettirdi.

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokakta ilk olarak 5 katlı binanın altındaki demir korkuluğu kırarak içeri giren hırsız havalandırma boşluğundan yukarı çıkıp kaldırım taşıyla kırdığı banyo camından içeri girerek boş dairedeki musluk, kapı kolu banyo bataryaları ve kapı dürbünlerini çaldı. Daha sonra tüm katlara aynı şekilde giren hırsız buradaki benzer malzemeleri de çaldıktan sonra karşı binaya tırmanıp ikinci kattaki camı kırdıktan sonra çatı kısmından arka taraftaki bir daireye girerek buradan da 2 laptop ve ziynet eşyaları çaldı. Gündüz vakti yaşanan olay sonrası hırsız kayıplara karıştı.

"BANYO BATARYASI ÇALMAK İÇİN BİNAYA GİREN HIRSIZI İLK DEFA GÖRDÜK"

Tüm katlarına girilen 5 katlı boş binanın sahibi Mustafa Atak, "Dışarıdaki küçük pencereden bodrum katına giriyor. Daha sonra iç kapıdan girerek banyo bataryalarını, muslukları, kapı kollarını ve kapı dürbünlerini sökerek çalıyor. 5 katlı binadaki tüm dairelerin malzemelerini aynı şekilde çalıyor. Bu olaya çok şaşırdık banyo bataryası çalmak için binaya giren hırsızı ilk defa gördük. 20 yıldır bu sakatayım kombi, buzdolabı, televizyon ya da Laptop çalanı duymuştuk ama boş dairede hırsızlıkla ilk defa karşılaştım. Binaya girdiği yeri görseniz şaşırırsınız oradan girmesi için bir sürüngen olması lazım, yılan olması lazım ki girebilsin ve bu gündüz vakti yaşanan bir olay." dedi.

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİ SANİYEDE TIRMANIYOR"

Atak şöyle devam etti:

"Bu binayı soyduktan sonra karşı binaya geçiyor örümcek adam gibi tırmanıp ikinci kata çıkıyor ve camı kırıp içeri girerek arka tarafa geçiyor. Oradan da arka komşunun çatısından içeri girip 2 daireyi soyuyor. O dairelerden de 2 laptop ve ziynet eşyaları alıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri var örümcek adam gibi tırmanıyor ve saniyede içeri giriyor. Gündüz vakti sokaktan insanların gelip geçtiği saatte rahatlıkla girebiliyor ve 5 katlı bir binanın tüm musluklarını sökebiliyor. Kiracılarımız çıkmıştı yeni kiracılar için boya badana yapacaktık geldiğimizde tüm daireler bu haldeydi"

Öte yandan hırsızlık şüphelisi kameralara yansıdı.

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Sokak ortasında eşiyle tartıştı, müdahale edilince olay yerinden uzaklaştıSokak ortasında eşiyle tartıştı, müdahale edilince olay yerinden uzaklaştı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Sokak ortasında eşiyle tartıştı, müdahale edilince olay yerinden uzaklaştı

Sokak ortasında eşiyle tartıştı, müdahale edilince olay yerinden uzaklaştı

Kaldırımda yürürken yere yığılarak hayatını kaybetti!

Kaldırımda yürürken yere yığıldı! Yanına yaklaşan şoke oldu

CHP'li il başkanı hakkında cinsel saldırı ve şantaj davalarında karar açıklandı

CHP'li il başkanı hakkında cinsel saldırı ve şantaj davalarında karar açıklandı

Biyolojik baba, oğlunun varlığını, sosyal yardım almak için başvuru yapınca öğrenmiş

Biyolojik baba, oğlunun varlığını, sosyal yardım almak için başvuru yapınca öğrenmiş

Balıklıgöl'de korkutan anlar! Çevredekiler kurtarmış

Balıklıgöl'de korkutan anlar! Çevredekiler kurtarmış

Panikledi, aşağı indi! Araba kayınca altında kalmaktan son anda kurtuldu

Araba kayınca altında kalmaktan son anda kurtuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.