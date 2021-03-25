Gündüz vakti hayrete düşüren olay: Binaya tırmanarak girdi, hırsızlık yaptı!

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokakta ilk olarak 5 katlı binanın altındaki demir korkuluğu kırarak içeri giren hırsız havalandırma boşluğundan yukarı çıkıp kaldırım taşıyla kırdığı banyo camından içeri girerek boş dairedeki musluk, kapı kolu banyo bataryaları ve kapı dürbünlerini çaldı. Daha sonra tüm katlara aynı şekilde giren hırsız buradaki benzer malzemeleri de çaldıktan sonra karşı binaya tırmanıp ikinci kattaki camı kırdıktan sonra çatı kısmından arka taraftaki bir daireye girerek buradan da 2 laptop ve ziynet eşyaları çaldı. Gündüz vakti yaşanan olay sonrası hırsız kayıplara karıştı.

"BANYO BATARYASI ÇALMAK İÇİN BİNAYA GİREN HIRSIZI İLK DEFA GÖRDÜK"

Tüm katlarına girilen 5 katlı boş binanın sahibi Mustafa Atak, "Dışarıdaki küçük pencereden bodrum katına giriyor. Daha sonra iç kapıdan girerek banyo bataryalarını, muslukları, kapı kollarını ve kapı dürbünlerini sökerek çalıyor. 5 katlı binadaki tüm dairelerin malzemelerini aynı şekilde çalıyor. Bu olaya çok şaşırdık banyo bataryası çalmak için binaya giren hırsızı ilk defa gördük. 20 yıldır bu sakatayım kombi, buzdolabı, televizyon ya da Laptop çalanı duymuştuk ama boş dairede hırsızlıkla ilk defa karşılaştım. Binaya girdiği yeri görseniz şaşırırsınız oradan girmesi için bir sürüngen olması lazım, yılan olması lazım ki girebilsin ve bu gündüz vakti yaşanan bir olay." dedi.