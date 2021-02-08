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Gündüzleri bekçilik yaptığı depodan 37 ton fındık çaldı

08.02.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Gündüzleri bekçilik yaptığı depodan 37 ton fındık çaldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gündüzleri bekçilik yaptığı depodan çaldığı 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığı parasıyla bahis sitelerinde kumar oynayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Alına bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığın çalınması ile ilgili Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gündüzleri bekçilik yaptığı depodan çaldığı 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığı parasıyla bahis sitelerinde kumar oynayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Alına bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan fındık deposundan 800 bin lira değerindeki 37 ton fındığın çalınması ile ilgili Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede siyah renkli bir aracın fındık deposuna gelip, bir süre durduktan sonra ayrıldığını belirledi. Araçtan yola çıkarak incelemeyi derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin gündüzleri depoda bekçi olarak çalışan Ö.D. (31) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Ö.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Ö.D. sorgusunda ise internet siteleri üzerinden bahis oynadığı, bundan dolayı da kaybettiği paraları tekrar kazanmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve hırsızlıktan elde ettiği paraları da tekrardan bahis sitelerinde kaybettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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