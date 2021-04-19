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Güne daha dinç başlamak için nasıl beslenmeliyiz?

19.04.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fazla iştahlı olabilir, iyi beslendiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak gün içinde yiyip içtiğimiz gıdalar kısa vadede sağlığımızı etkiliyor. Sık sık yaşanılan baş ağrıları, yapılan işe odaklanamama durumu veya güne yorgun başlama gibi sorunların altında beslenmede yaptığımız hatalar yatıyor.

Güne daha dinç başlamak için nasıl beslenmeliyiz?

Sabah uyandığınızda kendinizi yorgun hissediyor ve güne başlamakta zorlanıyor musunuz? Beslenmenizde yapacağınız küçük değişiklikler ile güne daha zinde başlayabilir ve gün boyu daha enerjik hissedebilirsiniz. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

GÜNE SU İLE BAŞLAMAK ÖNEMLİ

Çalışmalar, hafif susuz kalmanın bile daha düşük enerji seviyelerine ve konsantre olma yeteneğinin azalmasına neden olabileceğini göstermektedir. Gece boyunca susuz kalmanızı telafi etmek için güne 2 bardak su içerek başlamalısınız.

KAHVALTIDA RAFİNE KARBONHİDRATLARA YER YOK

Beyaz un, şeker, pirinç gibi rafine karbonhidratlar kana hızla karışarak kan şekeri ve insülin seviyelerinde hızlı bir artışa ve takiben de hızlı bir düşüşe neden olur. Bu da kendinizi daha yorgun ve bitkin hissetmenize neden olur. Aynı zamanda işlenmiş tahıllar enerji oluşturmak için kullanılan B grubu vitaminlerinden de fakirdir. Sabah kahvaltıda poğaça, börek, açma gibi beyaz un içeren gıdalar veya kahvaltılık tahıllar gibi şeker eklenmiş gıdalar yerine tam buğday ekmek, yulaf gibi tam tahıllı besinleri tüketerek kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz.

GÜNE DAHA DİNÇ BAŞLAMAK İÇİN NE YİYELİM?

Avokado: Avokado, vücuda gün boyu enerji üretimi için kullanılacak vitamin, mineral ve sağlıklı yağlar içerir. Aynı zamanda yüksek lif içeriğiyle de kan şekeri seviyelerini dengede tutar.

Badem: Sağlıklı tekli doymamış yağlar ve lif açısından iyi bir kaynak olan badem, aynı zamanda vücudun besinleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan B vitaminleri ve kas yorgunluğuna iyi gelen magnezyum açısından da zengindir.

Ispanak: Ispanak, enerji üretimi için gerekli olan demir ve folat için iyi bir kaynaktır. Sabah ıspanaklı bir omlet ile hem lezzetli hem de enerjinizi yükseltecek bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Yumurta: Yumurtanın içeriğinde bulunan lösin, hücrelerde enerji üretimini uyarır ve enerji üretmek için yağın parçalanmasını artırır.

Elma: Elma, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Araştırmalar, antioksidanların karbonhidratların sindirimini yavaşlattığını ve böylece daha uzun bir süre boyunca enerji saldıklarını göstermektedir.

Yulaf: Yulaf, mide boşalmasını geciktiren ve kan şekerinin daha dengeli olmasını sağlayan çözünür bir lif olan beta glukan içerir. Ayrıca enerji üretim sürecine yardımcı olan B vitaminleri, demir ve manganez açısından da iyi bir kaynaktır.

Çilek: Çilek, oksidatif strese karşı koruyucu olan antioksidan bileşikler içerir. Araştırmalar, oksidatif stresin yorgunluk hissini artırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, çilekteki bileşiklerin sağladığı antioksidan koruma, yorgunluğu azaltmaya ve enerjiyi artırmaya yardımcı olabilir.

Yeşil çay: Yeşil çay, yüksek antioksidan içeriği sayesinde ve norepinefrin hormonunun salınmasını artırarak yorgunluğu azaltabilir. Aynı zamanda, kahveye benzer şekilde, yeşil çay da enerji seviyenizi artırabilecek kafein içerir. Bununla birlikte, yeşil çay içeriğindeki L-theanine adı verilen bir bileşik sayesinde kafeinin anksiyete ve titreme gibi etkilerini hafifletebilir ve daha yumuşak bir enerji artışı sağlar.

Pancar: Pancarda yüksek miktarda bulunan nitratlar, nitrik oksit üretimini artırmaya ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olarak ve dokulara daha fazla oksijen verilmesini sağlayarak enerji seviyelerini artırabilir.

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