Güne daha enerjik başlamak için yapacağınız rutinlerde ihtiyacınız olan ürünler

Meditasyon, sıcacık bir duş, biraz müzik ve kahve... Sabahları daha hızlı uyanmak ve çok daha enerji dolu bir güne başlamak için bu liste uzayıp gidiyor. Sizi neyin rahatlattığını ve size neyin iyi geldiğini en iyi siz bilirsiniz. Kimi ılık duşla kendine geliyor kimi yogasını yapmadan evden çıkmak istemiyor. Rahatlama yolları farklı olsa da ortak bir payda var: İyi uyanılmayan bir gün kimse için verimli geçmiyor. Bunu önlemek için yapabileceğiniz pek çok şey var. İşte güne çok daha kaliteli bir başlangıç yapmanız için birkaç öneri!

1. Duş almadan kendine gelemeyenler için

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Sadece yüzünü yıkayarak ayılamayan ve duşa girmeden kendine gelemeyenleri böyle alalım! Ilık bir duştan sonra biraz daha rahatlamak için yumuşacık bir bornoz yeter! Kendinizi pamukların içindeymişçesine rahat hissedeceğiniz pamuklu bir bornoz ile çok daha konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Duşun verdiği tazeliği ve ferahlığı taçlandıracak bornoz takımı, pamuklu yapısı sayesinde vücudunuzdaki ve saçlarınızdaki suyu çok kısa sürede emiyor ve hızlıca kuruyor. Rengiyle hayranlık uyandıran, duş sonrası keyfinizi ikiye katlayacak bornoz takımı ile güne 1-0 önde başlayabilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bornozun içinde kahve keyfi bile yapabilirsiniz.

2. Duşun keyfini iki katına çıkarın!

Palmolive duş jeli ile banyo keyfini ikiye katlayabilirsiniz. Spa etkisiyle gevşeyebilir, sandal ağacı ve lavanta yağlarının rahatlatıcı kokuları ve nemlendiriciliği sayesinde uzun süren bir masajdan çıkmış gibi hissedebilirsiniz. Temizliğin huzur veren kokusu eşliğinde güne çok daha huzurlu ve keyifli bir başlangıç yapmanız mümkün. Sabunun kurutucu etkisinin aksine teninize bebeksi bir yumuşaklık kazandıracak duş jeli, nemlendirici etkisiyle cildin kurumasını ve pul pul dökülmesini engelliyor. Kalıcı parfüm etkisi sayesinde gün içinde mis gibi kokmanızı ve çok daha ferah hissetmenizi sağlıyor. Siz de Palmolive ile sabahlara dingin ve bakımlı başlayın.

3. Mumsuz sabah rutini olur mu hiç?

Odanıza yavaş yavaş yayılan bahar kokuları eşliğinde güne başlamak kadar keyifli bir şey olabilir mi? Yeşil doğa esintili hoş kokuları sayesinde güne çok daha huzurlu bir başlangıç yapmanızı sağlayacak mumlarla gününüz harika geçecek. Bu sayede sabah meditasyonlarınızın verimini artırabilir, mis gibi kokular eşliğinde gideceğiniz yere hazırlanabilirsiniz. İnsanın içini ferahlatan kokusunun yanında dekoratif tasarımıyla şıklık vadeden mumları, başucu çekmecelerinizin üzerinde cam kenarında veya kitaplıklarda kullanabilirsiniz. Sabah uyandığınızda birkaç dakika gözlerinizi kapatıp kendinizi dinlemeye vakit bulursanız mumları yakmayı ve huzur veren kokular eşliğinde biraz hayal kurmayı ihmal etmeyin.

4. Sabahları şişmiş gözlerle uyanmaya son!

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Kendisi küçük ama işlevi çok büyük bir ürünle geldik. Önceki geceden uykusuz kalmış ve uykunuzu tam alamamış olabilirsiniz. Gergin bir şekilde uyanıp bir de aynada şişmiş gözlerle karşılaşınca modunuz iyice düşebilir. İşte bu noktada ihtiyacınız olan şey mucizevi etkisiyle Beauty Face Gold Hydrogel Göz Maskesi. Anında etkisini gösteren ve çok daha aydınlık göz altlarına sahip olmanızı sağlayacak göz maskeleri ile istenmeyen şişlik görüntüsünden kurtulmanız sadece birkaç dakika sürecek. Düzenli kullanımda göz altı morluklarını azaltıcı etkisi de bulunan maskeler ile çok daha ferah bir ciltle güne başlamanız mümkün.

5. Buz etkisiyle kendinize gelin

Sabah uyanır uyanmaz yüzünüze buz masajı yapma fikri biraz korkunç gelebilir ama Ice Roller'ın etkisini gördükçe bu düşünceniz değişecek. Ürün, düzenli kullanımda çok daha aydınlık bir cilde sahip olmanızı sağlıyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor ve cildinizi gençleştiriyor. Kan dolaşımını artıcı etkisi sayesinde kırışıkların azalmasına yardımcı oluyor. Uzun vadede faydası saymakla bitmeyen Ice Roller'ın kısa vadede de etkileri mükemmel! Gece boyu yüzde oluşan şişkinliği ve ödemi sihirli bir değnek gibi alıp götürüyor, cildinizi yatıştırıyor. Daha etkili bir sonuç almak için yüzünüze nemlendirici sürdükten sonra Ice Roller ile masaj yapabilirsiniz.

6. Sporsuz asla olmaz diyenler için

Sabah daha çabuk ayılmak ve güne zinde başlamak için egzersiz yapmak en iyi aktivitelerden. Özellikle kahvaltıdan önce yaptığınız basit egzersizlerle çok daha sağlıklı ve dinç hissedebilirsiniz. Biraz esneyerek bütün gece hareketsiz kalmaktan gerilen kaslarınızı gevşetebilirsiniz. Sağlıklı düşünmek ve gün içinde doğru kararlar alabilmek için spor iyi bir seçim. Pilates, yoga, sırt ve karın kası antrenmanları ve diğer egzersizleriniz için ideal olan bu set ile performansınızı ve veriminizi artırabilirsiniz. Elastik bant ile vücudunuzu esnetebilir, yoga bloğu ile hareketleri çok daha doğru şekilde yapabilirsiniz. Kaymaz mat sayesinde dizleriniz ve elleriniz acımadan antrenmanınızı tamamlamanız mümkün.

7. Bir fincan kahveye kim hayır diyebilir?

Neredeyse herkesin sabah rutininin olmazsa olmazlarından biri: Kahve! Sert bir kahveyle güne başlamak sizi buz gibi soğuk suların içine atlamışçasına uyandırabilir. Kahvenizi yudumlarken gününüzü planlayabilir ya da kendinize ayılmak için zaman verebilirsiniz. Vestel Retro Kahve Makinesi, zamanlayıcı özelliği sayesinde kahvenizin istediğiniz saatte hazır olmasını sağlıyor. Böylece kahve keyfi için fazladan zaman ayırmanıza gerek kalmıyor. Üstelik uzun süre sıcak tutma özelliği ile kahvenizi fincana koymayı unutsanız bile kahveniz soğumuyor. Kahveyi demledikten sonra otomatik olarak kapanan makine güvenlik açısından da oldukça emniyetli bir kullanım sunuyor. Dekoratif tasarımı ile mutfak tezgahınıza estetik bir hava katacak kahve makinesini mutlaka deneyin.

8. Sabah enerjisi için müzik şart

Boşuna dememişler "Müzik ruhun gıdasıdır." diye. Güne enerji dolu bir müzikle başlamak, modunuzu yükseltecek ve çok daha mutlu hissetmenizi sağlayacak. Bunun için kaliteli bir hoparlör keşfetmelisiniz. Xiaomi taşınabilir bluetooth hoparlör ile müziğinizi istediğiniz yerde kesintisiz şekilde dinleyebilirsiniz. Su geçirmez yapısı sayesinde duş alırken de müzik keyfinden mahrum kalmazsınız. Sabahları keyifli bir şarkı eşliğinde kahve içebilir, evi toparlayabilir, giyinebilir, duş alabilir ya da spor yapabilirsiniz. Uzun şarj ömrü sayesinde ürünü bir kere şarj ettiğinizde günlerce kullanabilirsiniz.

9. Basit bir cilt bakımıyla güne hazırlanın

Bazı günler o kadar vaktiniz olmuyor, hatta yüzünüzü bile zar zor yıkıyorsunuz, biliyoruz. Peki, kendinize ayıracağınız birkaç dakikanın etkisini gün boyu hissedebileceğinizi söylesek? L'Oreal Paris Aleo Vera Nem Terapisi'yle kendinizi daha iyi hissedebilir ve daha aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz. Su bazlı likit dokusu cildinizi yağlandırmadan nemlendiriyor. Cildinizin gün koşturmacası içinde nemli ve ışıltılı görünmesine yardımcı oluyor. L'Oreal Paris Nem Terapisi ile çok daha tazelenmiş hissedebilir, düzenli kullanımda yaşlanma belirtilerini de azaltabilirsiniz. Işıltınızı tamamlamak ve sabah rutininizde kendinizi biraz daha şımartmak için cilt bakımını ihmal etmeyin.

10. Güne sağlam bit başlangıç yapın

Supradyn Energy Focus ginseng içeren takviye gıda sayesinde güne sağlam bir başlangıç yapabilirsiniz. Ginseng içeren tabletler, yorgunluk ve halsizlik hissinin oluşmasını engelliyor. Gün içinde ihtiyaç duyacağınız enerjiyi sağlayarak kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi destekler. Doktorunuza danıştıktan sonra, özellikle koşturmalı geçecek günlerinizde sabah rutininize ekleyebilir, spor aktivitelerinizden önce bir tablet alabilirsiniz. Kahvaltıdan önce ya da sonra bol su ile birlikte tüketebilirsiniz.