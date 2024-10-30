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  4. Güne damga vuran Ahmet Özer gözaltısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum: Zamanlaması manidar!

Güne damga vuran Ahmet Özer gözaltısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum: Zamanlaması manidar!

30.10.2024 11:53
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması hakkında AK Parti'den gelen ilk yorum dikkat çekti. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamayı işaret etti, Özer'in gözaltına alınmasının zamanlamasını "manidar" olarak değerlendirdi. MHP'den de ilk açıklama İsmet Büyükataman'dan geldi.

Güne damga vuran Ahmet Özer gözaltısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum: Zamanlaması manidar!

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde, aracında ve belediye binasındaki odasında arama yapıldı. Gelişme sıcaklığını korurken AK Parti'den çarpıcı bir açıklama geldi.

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"ZAMANLAMA MANİDAR"

Daha önce HADEP, DEHAP ve DTP'de görevlerde bulunan AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, son günlerde özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla oluşan gündemde yaşananları işaret edip Özer'in gözaltına alınmasının zamanlamasına dikkat çekti.

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ERDOĞAN'IN BUGÜN YAPACAĞI AÇIKLAMAYI İŞARET ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Miroğlu, "Sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı’ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey’in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar!" ifadelerini kullandı.

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MHP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in 'Kent Uzlaşısı' adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı" dedi.

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ERDOĞAN'IN BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA DEĞİNMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 12.00'de partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşma gerçekleştirecek. Erdoğan'ın, Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrılarıyla başlayan gündeme ilişkin mesajlar vermesi de bekleniyor.

AHMET ÖZER'İN EVİ, BELEDİYE BİNASINDAKİ ODASI, ARACI ARANDI

Bu arada, AA'nın aktardığına göre "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in odasında ve belediye binasında başlatılan arama çalışmaları sona erdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.

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Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılırken, şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmıştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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