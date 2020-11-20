Güne damga vuran korona araştırması: İlk 5 güne dikkat!

İngiltere'de yer alan St. Andrews Üniversitesi’nde Doktor Müge Çevik önderliğinde yapılan çalışmada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşmış bir bireyin semptomlar geliştirmesinden sonraki beş günün, toplumsal yayılma için kritik öneme sahip olduğu ortaya konuldu. Araştırmacılar, söz konusu beş gün içinde enfekte olan kişilerin virüsü, diğer insanlara bulaştırma ihtimalinin en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Lancet Microbe dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları enfeksiyonun hemen ardından üst solunum yolunda tespit edilen virüs miktarını inceledi. Ardından sonuçlar, semptomatik vakalara ilişkin yapılan 98 küresel çalışmayla karşılaştırıldı. Yazarlar, bu çalışmalardan elde ettikleri verilerle, viral RNA yayılmasının ortalama uzunluğunu hesapladı.

İNSANLARA BULAŞAN ÜÇ KORONAVİRÜSÜN VİRAL YÜKÜ KARŞILAŞTIRDI

Araştırmacılar, çeşitli zaman aralıklarında ağız ve akciğerler arasında ne kadar yeni tip corona virüs (SARS-CoV-2) tespit edildiğini değerlendirdi. Ayrıca Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin yanı sıra, koronavirüsler ailesine ait olan MERS ve SARS'ın da viral yükü de analiz edildi.