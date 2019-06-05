HABER

Güneş altında bekleyen yaralıların üzerinde örtü açıp gölge yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu üzerinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen vatandaşlar, güneşte bekleyen yaralıların üzerinde örtü açarak yaralılara gölgelik yaptı.
Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Volkan Laçin idaresindeki 44 FF 495 plakalı hafif ticari araç, Karaburun köyü içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp yol kenarında bulunan ağaca çarptıktan sonra ters döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Volkan Laçin ile araç içerisinde bulunan Ali Aliyev, Şükrü Karadağlı ve Mahmut Keser yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak yaralılara yardım edip araçtan çıkardı. Vatandaşlar olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gelene kadar güneş altında duran yaralılara gölge yapmak için yaralıların üzerinde örtü açtı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Alkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybettiAlkollü sürücünün çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti
Tüpraş’ta kısa süreli yangın korkusuTüpraş’ta kısa süreli yangın korkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.