Güneş: “Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda grip hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebilir”

Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda gribin hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebileceğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mehmet Güneş, kış ayları özellikle okul çocukları için hastalıklar açısından büyük risk taşıdığını belirtti.

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehmet Güneş, çocuklarda görülen grip ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Genellikle kış aylarında görülen gribe, “influenza” isimli virüsün neden olduğunu belirten Güneş, gribin ilk 24 - 72 saat arasında bulaşıcı hale geldiğini kaydetti.

“Zatürre ve bronşite ilerleyebilir”

Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, gribin hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebileceğini ifade eden Güneş, “Gribin başlıca belirtileri; yüksek ateş, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürüktür. Öksürük bronşları tahriş edecek kadar yoğun hissedilmez. İlk 3-4 gün ağır seyreden hastalık 7 - 10 gün arasında geçer. Belirtiler nefes almada zorluk, kusma, ağrılı yutkunma, öksürük ve tıkanıklık gibi şiddetliyse, ateş de düşmüyorsa mutlaka uzmana başvurulmalıdır” dedi.