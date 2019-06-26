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Güneş çarpması ölümle sonuçlanabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 14:39 | Son Güncelleme

Sıcaklıkların kendini ciddi derecede hissettirdiği bugünlerde uzmanlardan uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiği yönünde uyarı geldi. İç hastailıkları Uzmanı Dr.

Güneş çarpması ölümle sonuçlanabilir

İSTANBUL,(DHA)- Sıcaklıkların kendini ciddi derecede hissettirdiği bugünlerde uzmanlardan uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiği yönünde uyarı geldi. İç hastailıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, güneş çarpmasının bulantı, ateş ve kas krampları ile ortaya çıkan ölümcül seyredebilen klinik bir tablo olduğunun altını çizdi.

Hava sıcaklığının ve nemin en yoğun dönemlerde uzun süre güneş altında kalınmasına bağlı vücut sıcaklığının 40 derece ve üzerinde seyretmesi ile oluşan güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunmasını belirten Emsey Hospital İç hastailıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, bulantı, ateş ve kas krampları ile ortaya çıkan durumlar acil tedavi gerektiren ölümcül seyredebilen klinik bir tablo olduğunun altını çizdi.

'Güneş çarpması bebeklikten 65 yaş üstü kişilere kadar yaşanabilen bir durumdur. Özellikle gebeliği yaz ayarına denk gelen anneler için güneşe çıkılması önerilmemektedir' diyen Dr. Mücahit Gür, “Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kronik böbrek yetmezliği, obezite, kanser gibi kronik hastalığı olanlar özellikle 10.00

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