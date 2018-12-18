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Güneş'e en uzak cisim keşfedildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2018 08:01 | Son Güncelleme

Güneş Sistemi'ne bugüne dek gözlenen en uzak cisim bulundu. Güneş' Dünya'dan 120 kat daha uzakta bulunan gök cismine 2018 VG18 adı verildi. Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nden (MPEC) yapılan açıklamayla duyrulan bilgi uzay bilmiyle uğraşan uzmanları heyecanlandırdı.

Bugüne kadar bulunanlar arasında Güneş Sistemi'ne en uzak cisim olma özelliği taşıyan bu 2018 VG18 bilimsel adının yanı sıra "uzaklarda" anlamına gelen "Farout" ismiyle de anılacak. İşte yaklaşık 500 kilometre çapındaki, pembe renkli cisim ile ilgili detaylar...

İşte Güneş Sistemi'ne en uzak cisim

Güneş'e, Dünya'dan 120 kat daha uzakta keşfedilen gök cismi, Güneş Sistemi'nde bugüne kadar gözlenen en uzak cisim olma unvanını kazandı. Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi'nden (MPEC) bugün yapılan açıklamaya göre, Güneş Sistemi'nde 2018 VG18 adı verilen ve Güneş'e Dünya'nın olduğundan 120 kat daha uzakta yeni bir gök cismi keşfedildi.
Güneş Sistemi'nde bugüne kadar gözlenen en uzak cisim olarak nitelendirilen cismin, bilimsel adının yanı sıra "uzaklarda" anlamına gelen "Farout" ismiyle de anılacağı kaydedildi.
Yaklaşık 500 kilometre çapındaki, pembe renkli cismin güneşin etrafında tam dönüşünün, binden fazla yıl aldığı tespit edildi.
Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık, yaklaşık 93 mile tekabül eden 1 astronomik birim (AU) olarak hesaplanıyor. Farout'un güneşten uzaklığı ise 120 AU olarak belirlendi.
Cismin, Carnegie Bilim Enstitüsü'nden Scoot S. Sheppard, Hawaii Üniversitesi'nden David Tholen ve Kuzey Arizona Üniversitesi'nden Chad Trujillo tarafından keşfedildiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
güneş dünya gök cismi 2018 VG18

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