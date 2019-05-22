HABER

Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük güneş enerjisi santralleri arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki güneş enerjisi santrali, 21 bin 177 panelle 4 yıldır elektrik üretiyor.

Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük güneş enerjisi santralleri arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki güneş enerjisi santrali, 21 bin 177 panelle 4 yıldır elektrik üretiyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, santralin çalıştığı sürede 13 milyon 300 bin lira katma değer sağladığını söyledi.
Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'güneş enerji tarlası' olarak bilinen santralde 21 bin 177 panel bulunuyor. 120 dönümlük arazi üzerinde 2015 yılında kurulumu tamamlanan ve aynı yıl Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 'Güneş' dalında ödül alan güneş enerjisi santrali İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin elektrik tüketiminin dörtte birini karşılıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, santralin 1 Şubat 2015 yılında hizmete girdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Elektrik üretmeye başlayan güneş enerji santralimiz 120 dönüm arazi üzerinde bulunuyor. Arazinin 90 dönümünde panel ve diğer güneş enerji santrallerinin gerekli yapıları kurulu. Dere yatakları ile su drenaj hattı korunan tarım arazisi olmayan 30 dönümüne de güneş enerji santrali kuruldu. 2 bin 200 metrelik enerji nakil hattı ile 34 bin 500 voltluk enerjiyi Turgut Özal Tıp Merkezimize gönderiyoruz. Üniversitemizin en büyük elektrik tüketimini hastanemizde yapıyoruz. Hastanemizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacını yüzde 22-23 olarak bu güneş enerji santralinden karşılıyoruz. Şimdiye kadar 2015 yılından bugüne 51 ayda ürettiğimiz enerji ile hastanemize, üniversitemize 13 milyon 300 bin liralık katkı sağlandı."

FOTOĞRAFLI

Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdıGüneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdıGüneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdıGüneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Mezar bakımı için şirket kurduMezar bakımı için şirket kurdu
Yeşilçam filmleri müzikleriyle SAMDOB’daYeşilçam filmleri müzikleriyle SAMDOB’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

Günlük burç yorumları 22 Mayıs Çarşamba - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Konya Ovası'nı parazitörler koruyacak!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.