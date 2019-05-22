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Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük güneş enerjisi santralleri arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki güneş enerjisi santrali, 21 bin 177 panelle 4 yıldır elektrik üretiyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük güneş enerjisi santralleri arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki güneş enerjisi santrali, 21 bin 177 panelle 4 yıldır elektrik üretiyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, santralin çalıştığı sürede 13 milyon 300 bin lira katma değer sağladığını söyledi.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'güneş enerji tarlası' olarak bilinen santralde 21 bin 177 panel bulunuyor. 120 dönümlük arazi üzerinde 2015 yılında kurulumu tamamlanan ve aynı yıl Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 'Güneş' dalında ödül alan güneş enerjisi santrali İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin elektrik tüketiminin dörtte birini karşılıyor. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, santralin 1 Şubat 2015 yılında hizmete girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Elektrik üretmeye başlayan güneş enerji santralimiz 120 dönüm arazi üzerinde bulunuyor. Arazinin 90 dönümünde panel ve diğer güneş enerji santrallerinin gerekli yapıları kurulu. Dere yatakları ile su drenaj hattı korunan tarım arazisi olmayan 30 dönümüne de güneş enerji santrali kuruldu. 2 bin 200 metrelik enerji nakil hattı ile 34 bin 500 voltluk enerjiyi Turgut Özal Tıp Merkezimize gönderiyoruz. Üniversitemizin en büyük elektrik tüketimini hastanemizde yapıyoruz. Hastanemizin toplam elektrik enerjisi ihtiyacını yüzde 22-23 olarak bu güneş enerji santralinden karşılıyoruz. Şimdiye kadar 2015 yılından bugüne 51 ayda ürettiğimiz enerji ile hastanemize, üniversitemize 13 milyon 300 bin liralık katkı sağlandı."

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