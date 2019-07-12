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Güneş enerji santraline giren ayılar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, güneş enerjisi santralinin içine yiyecek aramak için girdiği sanılan 2'si yavru 3 ayının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.  Olay, önceki gün, kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyü yakınlarındaki güneş enerjisi santralinde meydana geldi.

Güneş enerji santraline giren ayılar kamerada

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, güneş enerjisi santralinin içine yiyecek aramak için girdiği sanılan 2'si yavru 3 ayının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün, kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyü yakınlarındaki güneş enerjisi santralinde meydana geldi. Santrale gece saatlerinde gelen 3 ayının, çevrede yiyecek aradığı görüldü. 2'si yavru olan ayılar, bir süre sonra tekrar arazide gözden kayboldu. Değişik zamanlarda aynı bölgeye sıklıkla gelen ayılar, santralin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir süre etrafta gezinen ayıların, daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Güneş enerji santralinin işletme sorumlusu Mehmet Akın Göldağ, son zamanlarda bölgeye çok sayıda yaban hayvanı geldiğini söyledi. Özellikle ayıların bölgede sıklıkla görülmeye başlandığını belirten Göldağ, "Sahamızın içine giriyorlar. Burada hem görevli arkadaşlarımızın can güvenliğine zarar vermelerinden hem de güneş enerji santralinin panellerine zarar vermelerinden endişe ediyoruz" diye konuştu.
Santralde harekete duyarlı çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu aktaran Göldağ, "Bölgeye gelen ayı ve kurtlar, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyor. Zaman zaman kurtlar da geliyor; ancak bu yıl ilk kez santrale ayılar geldi. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Ayıların tel örgülerin altındaki toprağı kazarak panellerin bulundukları alana girdiklerini tahmin ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Güneş enerji santraline giren ayılar kameradaGüneş enerji santraline giren ayılar kameradaGüneş enerji santraline giren ayılar kameradaGüneş enerji santraline giren ayılar kamerada

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