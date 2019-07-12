HABER

Güneş enerji santraline giren ayılar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, güneş enerjisi santralinin içine yiyecek aramak için girdiği sanılan 2'si yavru 3 ayının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, güneş enerjisi santralinin içine yiyecek aramak için girdiği sanılan 2'si yavru 3 ayının görüntüsü, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, önceki gün, kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyü yakınlarındaki güneş enerjisi santralinde meydana geldi. Santrale gece saatlerinde gelen 3 ayının, çevrede yiyecek aradığı görüldü. 2'si yavru olan ayılar, bir süre sonra tekrar arazide gözden kayboldu. Değişik zamanlarda aynı bölgeye sıklıkla gelen ayılar, santralin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir süre etrafta gezinen ayıların, daha sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Güneş enerji santralinin işletme sorumlusu Mehmet Akın Göldağ, son zamanlarda bölgeye çok sayıda yaban hayvanı geldiğini söyledi. Özellikle ayıların bölgede sıklıkla görülmeye başlandığını belirten Göldağ, "Sahamızın içine giriyorlar. Burada hem görevli arkadaşlarımızın can güvenliğine zarar vermelerinden hem de güneş enerji santralinin panellerine zarar vermelerinden endişe ediyoruz" diye konuştu. Santralde harekete duyarlı çok sayıda güvenlik kamerası bulunduğunu aktaran Göldağ, "Bölgeye gelen ayı ve kurtlar, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyor. Zaman zaman kurtlar da geliyor; ancak bu yıl ilk kez santrale ayılar geldi. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Ayıların tel örgülerin altındaki toprağı kazarak panellerin bulundukları alana girdiklerini tahmin ediyoruz" dedi.

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Kurbanlık hayvanları naklederken dikkat edilmesi gerekenlerKurbanlık hayvanları naklederken dikkat edilmesi gerekenler
Panik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldıPanik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

Havada korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi, çok sayıda kişi yaralı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

Trump, çok tartışılacak hamlesinde geri adım attı! 'Bu çok komik'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Anaokulu öğrencileri 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahipleriyle ilgili flaş gelişme!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Ordu'da yılan korkusu!

Vatandaşlarda büyük korku! Bir kenti istila ettiler

Kavak Deresi'nde panik yaratan görüntü

Panik yaratan görüntü! Hemen inceleme başlatıldı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

Operasyon başlatıldı! Çok sayıda gözaltı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.