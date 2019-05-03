Güneş enerjisi ile maket köprüyü aydınlattılar

Bursa’da ortaokul öğrencileri, düzenledikleri bilim şenliğinde yaptıkları projeleri sergiledi. Birçok çalışmanın yanı sıra bir köprünün güneş enerjisi ile aydınlatılma projesi tam not aldı.

Bursa’da eğitim veren Bisaş Ortaokulu 3. Bilim Şenliği ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları okulun bahçesinde sergiledi. 20 projenin tanıtıldığı fuarda ebru sanatı, el yapımı araba yarışı da yapıldı. Bir köprünün güneş enerjisi ile aydınlatılması ve paketli yiyeceklerin içindeki şekerin hesaplanması dikkat çeken projeler arasında yerini aldı.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Hüsra Kulcu, “20 tane proje 40 öğrenci ile bilim şenliğine katıldık. Matematik, fen bilimleri, teknoloji tasarım branşlarından projelerimiz sergilendi. Bunlardan bir tanesi güneş enerjisinden faydalanılarak elektrik elde ederek maket bir köprünün aydınlatılmasıydı. Bu projelerin maksadı, hayattaki bilimi keşfetmeleri sağlamaktı. Kendileri istediklerinden bir şeyler üretebildiklerini gördüler. Bunları yaparken eğlenerek öğrendiler” ifadelerini kullandı.

Okul Müdiresi Figen Avunduk ise, “Okul kültürü olarak sevgi beraberlik hoşgörü ilkeleri içerisinde uyumlu bir şekilde çalışmaktayız. Bu çalışmaları yaparken, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimizin, belediyelerimizin çok büyük desteklerini alıyoruz. Bu anlamda onlara da teşekkür ediyorum. Başarı tek başına değil bir bütündür” dedi.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Mehmet Avşar, arkadaşıyla gerçekleştirmiş olduğu köprünün güneş enerjisiyle aydınlatılması projesi hakkında bilgi verdi. Projelerinin gayesinin fosil yakıtların kullanımı ve sera gazlarının etkisini azaltmak olduğunu belirten Avşar, “Güneşten alınan enerjiyi kimyasal enerjiye çeviriyor ve aküye gönderiyoruz. Aküden alınan elektriği led ışıklara gönderip ışık elde ediyoruz. Maketin yapılmasında 6 metre led ışık kullandık ve akünün şarj olması için 2 saatlik güneş panelinin bekleme süresi var. 2 saat içinde enerji elde edilerek led ışıklar yanıyor” dedi.

Bisaş Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Zeynep Boylu ve Sılanur Akan ise, ‘Matematiksel Beslenme’ isimli projelerini tanıttı. Günümüz sağlık problemlerinin başında şişmanlığın geldiğine dikkat çeken öğrenciler, “Şişmanlığın en önemli sebeplerinden biri de yiyecek ve içeceklerden fazla miktarda şeker alınması gösteriliyor. Bizde bu projede günlük hayatımızda sıkça tüketilen paketli gıdaların içerisinde ilave edilen şekerin zararına dikkat çekmek istedik. Paketli ürünler hiç de azımsanmayacak kadar şeker barındırıyor” dediler.