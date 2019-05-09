Güneş enerjisi montajı yapan işçi akıma kapılarak öldü

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir evin çatısında güneş enerjisi paneli montajı sırasında kaynak yaparken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan yaşındaki Ahmet Terzioğlu (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün 13.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi, 268. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında güneş enerjisi paneli montajı için kaynak yapan Ahmet Terzioğlu, elektrik akımına kapıldı. Terzioğlu, birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından elektrik akımdan kurtarıldı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, Terzioğlu'nu çatıdan indirdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Terzioğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Terzioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

