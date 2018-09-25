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Güneş enerjisi nano kristallerle hidrojene dönüştürülebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

Güneş enerjisi nano kristallerle hidrojene dönüştürülebilir

Avustralyalı bilim adamları, güneş enerjisini, hidrojen gibi temiz yakıtlara çeviren çevre dostu ve ucuz bir yöntem keşfetti.

Şinhua'nın haberine göre, Curtin Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı, temiz yakıt üretiminde güneş enerjisini dönüştüren çok etkili bir katalazör gibi hareket eden nano kristaller geliştirdi.

Geliştirilen nano kristallerin, hiçbir zehirli metal içermediği belirtildi.

Ekibin lideri Guohua Jia, daha önce güneş ışığından enerji elde etmek ve bu enerjiyi hidrojen gibi temiz yakıtlara dönüştürmek için kullanılan katalizörlerde, platin, iridyum ve rutenyum metalleriyle kadmiyum temelli yarı iletkenlere başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Jia, kadmiyumun çok zehirli, platin, iridyum ve rutenyum gibi metallerin de çok maliyetli olduğuna işaret etti.

Yöntemin çeşitli endüstri sahalarında kullanılabileceği ifade edildi.

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Güneş enerjisi hidrojen temiz yakıtl

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