Güneş Festivali için renkli kortej

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Soli Güneş Festivali’nin tanıtım korteji yapıldı. Mersin’in caddelerini turlayan festival korteji, renkli görüntülere sahne oldu.

Mezitli Belediyesi önünde başlayan korteje, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Klasik otomobiller, motosiklet ve bisiklet guruplarının renkli görüntüler oluşturduğu kortejde üretici kadınlar da traktörleriyle kortejdeki yerini aldı. Soli Güneş Festivali logosunun bulunduğu bayraklar, katılımcılar tarafından Mersin caddelerinde dalgalandırıldı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden kortej, Viranşehir sahilinde sona erdi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00'de gündüz etkinlikleri ile başlayacak olan Güneş Festivali’nde bu yılda sevilen sanatçıların yer alacağını, saat 21.00'de Volkan Konak, 22 Haziran Cumartesi akşamı da yine aynı saatte Sibel Tüzün'ü festival kapsamında vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.