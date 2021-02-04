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  4. Güneş gören sahile koştu, pandemi önlemleri unutuldu

Güneş gören sahile koştu, pandemi önlemleri unutuldu

04.02.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da artan sıcaklıklar sahilleri doldurdu.

İstanbul’da artan sıcaklıklar sahilleri doldurdu. Bakırköy’de güneşi görünce kendini dışarı atan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını unuttu. Sahilde denetimlerde bulunan polis ekipleri sık sık uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan vatandaşlara ise ceza kesildi.
İstanbul’a havaların ısınmasıyla sahil ve parklar dolmaya başladı. Güneşi görünce Bakırköy sahiline adeta akın eden İstanbullu vatandaşlar korona virüs önlemlerini unuttu. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan ve maske kuralına uymayan vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gün boyunca sahilde uyarılarda bulundu. Drone ile havadan uyarı yapan ekipler, sahildeki kalabalığın dağılmasını sağladı. Uyarılara uymayan maske takmayan vatandaşlara ise ceza kesildi.

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