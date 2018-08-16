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Güneş göz hastalıklarına davetiye çıkarıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Güneşin göze zararı düşünüldüğünden çok daha fazla. Öyle ki güneş ışınları verdiği zararlarla göz hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Gözlerin sadece güneşe bakınca rahatsız olduğunu düşünenler yanılıyor. Fark etmeden sürdürülen davranışlar da güneşten dolayı oluşan göz hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Peki güneş göze hangi zararları veriyor? Güneş hangi göz hastalıklarına neden oluyor? İşte güneşin göze zararı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Güneş göz hastalıklarına davetiye çıkarıyor!

Güneşin zararlı ışınlarının cildimize zararlarını bilip korunmaya çalışsak da, söz konusu gözlerimiz olduğunda bu zararların çok da farkında değiliz. Zira birçoğumuz zararlı ışınların sadece çıplak gözle güneşe bakıldığında etkili olduğunu düşünüyoruz ama yanılıyoruz. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, ”Güneş, gözlerimize zararlı olan ultraviyole (UV) ışık yayar. Güneş'in UV ışınları, korunmadıkları takdirde gözlerimize birçok yönden zarar verebilir. Güneşin zararlı etkisini göstermesi için ille de güneşe bakmak gerekmiyor” diyor. Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, güneş ışınlarının sıklıkla yol açabildiği ve 6 K olarak ifade ettiği göz hastalıklarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

1. 'KAR KÖRLÜĞÜ'

Gözlerimiz güneşin UV ışınlarına uzun süreli maruz kaldığında ‘kar körlüğü’ olarak da bilinen fotokeratite sıklıkla yol açabiliyor. Bu durumda kişi gözlerini uzun süre açık tutamıyor.

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2. KATARAKT

Güneş ışınları katarakt gelişimine de neden olabiliyor. Güneşten yayılan zararlı ışınların, kişinin göz içi mercek yapısında oluşturduğu değişiklikler sonucunda katarakt meydana gelebiliyor.

3. KALICI GÖRME KAYBI

UV ışınlarına uzun süreli ve aşırı maruz kalmak, kalıcı görme kaybına kadar giden Sarı Nokta hastalığının gelişimine de yol açabiliyor. Göz ile ilgili en ciddi hastalıklardan biri olan makula dejenerasyonu (sarı nokta) hastalığından korunmak mümkün olduğundan gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından da mutlaka korumalıyız.

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4. GÖZDE KAYMA (ŞAŞILIK)

Güneşten gelen ‘parlama’bazı istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor. Gözde kamaşmanın olması özellikle gizli ‘dışa şaşılığı’ olan kişilerde şaşılığın belirgin hal almasına yol açabiliyor. Şaşılığın yanı sıra, görmede bozulma ve gözde sulanma güneş ışınlarının doğrudan etkisiyle gözlenebiliyor ve bu yan etkiler özellikle araba kullanırken sorun yaratabiliyor hatta trafik kazalarına neden olabiliyor.

5. GÖZ KAPAĞINDA KANSER RİSKİ

Gözleri güneşten korumanın yanı sıra, göz çevresindeki dokuyu korumak da çok önemli. Göz kapağı dokusu son derece ince ve hassas olduğundan, yeterince korunmazsa cilt kanseri geliştirmek için cildin en hızlı bölgelerinden biri olabilir. Güneş gözlüğü takarak ve yüksek bir güneş koruma faktörü (SPF) içeren güneş kremi kullanarak bu hassas cildi korumaya yardımcı olabilirsiniz.

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6. ‘KUŞ KANADI’ (GÖZDE ET YÜRÜMESİ)

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, “Halk arasında kuş kanadı olarak da bilinen gözde et yürümesi de güneş ışınlarına uzun süreli maruziyet sonucu ortaya çıkan ve gözde kanser ile sıklıkla karıştırılan iyi huylu bir durumdur ve güneş ışınlarından yayılan UV ışınları ile ilişkisi gösterilmiştir” diyor.

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BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Güneş gözlüğü seçerken modayı değil sağlığınızı düşünün! : Güneş gözlüğü takmak, gözleri güneşin zararlı ışınlarından korumanın en iyi ve en kolay yolu. Ancak moda güneş gözlüğü güzel görünebilse de her zaman doğru korumaya sahip olmayabiliyor. Optik müesseselerden alınan tüm güneş gözlüklerinde benzer UV koruma filtresi bulunuyor.

CE işaretini kontrol edin! : Güneş gözlüğü satın alırken, CE işaretine sahip olduklarını veya BSEN 1836: 1997'ye uygun olduklarını kontrol edin.

Gerekirse profesyonel destek alın: Güneş gözlüklerinin yüzde 100 UVA ve UVB korumalı olduğunu kontrol etmelisiniz. Güneş gözlüğü satın alırken emin değilseniz her zaman tavsiye için gözlükçü veya göz kliniği ile konuşmak en doğru yaklaşım.

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