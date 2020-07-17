Güneş İlk Kez Bu Kadar Yakından Görüntülendi

Güneş’in Fotoğrafları İlk Kez Bu Kadar Yakından Çekildi Avrupa Uzay Dairesi ESA ile Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın ortak Güneş Uydusu misyonu, Güneş’in şu ana kadar çekilen en yakından görüntülerini elde etti.

Uydu, Güneş’e 77 milyon kilometre yaklaşarak; yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yarısını kat ederek bu görüntüleri elde etti.

NASA’ya ait Parker Güneş İnceleme Mekiği, Güneş’e bu mesafeden çok daha yakında seyrediyor, ancak Parker’ın bulunduğu mesafe kameralarla görüntü alınması için güvenli bir mesafe değil. Bu nedenle Güneş Uydusu’nun çektiği fotoğraflar büyük önem taşıyor.

ESA’nın Güneş Uydusu projesinde yer alan bilim adamlarından Daniel Müller, uydunun görevine çok iyi başladığını söyledi ve bu kadar erken dönemde bu kadar yüksek çözünürlüklü fotoğraflar beklemiyorduk’’ dedi.

Görüntüleri alan cihazı idare eden ekibin lideri Belçika Kraliyet Gözlemevi’nden David Berghmans ise uydudan aldıkları ilk çok yüksek çözünürlüklü görüntüyü ‘‘bu kadarını beklemiyorduk’’ sözleriyle tarif etti. Bu görüntü Güneş’in taç küresine ya da diğer bir deyişle dış çeperine ait. Berghmans bu kadar iyi görüntü elde edilebilmesini beklemediklerini ve Güneş’in bu bölgesine tam da bu nedenle ‘‘sessiz taç küre’’ adı verildiğini söyledi.