HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güneş İlk Kez Bu Kadar Yakından Görüntülendi

Güneş İlk Kez Bu Kadar Yakından Görüntülendi

17.07.2020 00:06 | Son Güncelleme

Avrupa Uzay Dairesi ESA ile Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Güneş’in şu ana kadar çekilen en yakından görüntülerini elde etti

Güneş İlk Kez Bu Kadar Yakından Görüntülendi

Güneş’in Fotoğrafları İlk Kez Bu Kadar Yakından Çekildi Avrupa Uzay Dairesi ESA ile Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın ortak Güneş Uydusu misyonu, Güneş’in şu ana kadar çekilen en yakından görüntülerini elde etti.

Uydu, Güneş’e 77 milyon kilometre yaklaşarak; yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yarısını kat ederek bu görüntüleri elde etti.

NASA’ya ait Parker Güneş İnceleme Mekiği, Güneş’e bu mesafeden çok daha yakında seyrediyor, ancak Parker’ın bulunduğu mesafe kameralarla görüntü alınması için güvenli bir mesafe değil. Bu nedenle Güneş Uydusu’nun çektiği fotoğraflar büyük önem taşıyor.

ESA’nın Güneş Uydusu projesinde yer alan bilim adamlarından Daniel Müller, uydunun görevine çok iyi başladığını söyledi ve bu kadar erken dönemde bu kadar yüksek çözünürlüklü fotoğraflar beklemiyorduk’’ dedi.

Görüntüleri alan cihazı idare eden ekibin lideri Belçika Kraliyet Gözlemevi’nden David Berghmans ise uydudan aldıkları ilk çok yüksek çözünürlüklü görüntüyü ‘‘bu kadarını beklemiyorduk’’ sözleriyle tarif etti. Bu görüntü Güneş’in taç küresine ya da diğer bir deyişle dış çeperine ait. Berghmans bu kadar iyi görüntü elde edilebilmesini beklemediklerini ve Güneş’in bu bölgesine tam da bu nedenle ‘‘sessiz taç küre’’ adı verildiğini söyledi.

Görüntülerin Güneş’in taç küresinde ummadıkları aktivitelerin varlığını gözler önüne serdiğini söyleyen bilim adamı ‘‘İlk gördüğümüzde gözlerimize inanamadık ve ‘kamp ateşi’ ya da ‘hayaletler’ gibi çılgın isimler koymaya başladık’’ dedi. Berghmans yapılacak çok işleri olduğunu, gördükleri bu yeni fenomenlere koyacakları isimlerden oluşan bir terminoloji oluşturarak işe başlayacaklarını söyledi.

Güneş Uydusu 9 Şubat’ta ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Misyonun amacı ilk kez Güneş’in kutup bölgelerinin yakından fotoğraflarını çekmek ve bu bölgelerdeki manyetik aktiviteleri gözlemlemek.

Araştırmacılar bu sayede Güneş’in iç kesimlerindeki yanma faaliyetleriyle ilgili onlarca yıldır süregelen sorulara yanıt arıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!
Metiner'le tartışan Şaban Sevinç kimdir? Metiner'le tartışan Şaban Sevinç kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Sonuç sayfasını açtığında şoke oldu! LGS cevap kağıdı kayboldu

Sonuç sayfasını açtığında şoke oldu! LGS cevap kağıdı kayboldu

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Cesedi paramparça bulundu! 8 kadınla yasak aşk...

Cesedi paramparça bulundu! 8 kadınla yasak aşk...

Gece bekçisiyle firma sorumlusu arasında silahlı kavga!

Gece bekçisiyle firma sorumlusu arasında silahlı kavga!

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
İki gencin kavgasına yakınları da katılınca mahalle savaş alanına döndü

Mahalle savaş alanına döndü! Yaklaşık 60 kişi birbirine girdi

Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı

Şüpheli ölümle ilgili takipsizlik kararı!

TBMM'de sosyal medya komisyonu kuruluyor! 'Dijital Mecralar' komisyonu nedir?

TBMM'de sosyal medya komisyonu kuruluyor!

Adana'da freni patlayan yolcu otobüsü traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı

Freni patlayan yolcu otobüsü traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı

Kocaeli'de LGBT konseptli fotoğraf gerilimi! 'Ölümle tehdit ediliyorum'

Kocaeli'de LGBT konseptli fotoğraf gerilimi! 'Ölümle tehdit ediliyorum'

İBB, Fazilet Durağı olayında otobüsü kullanan şoförün sertifikasını iptal etti

İBB, o şoförün sertifikasını iptal etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.