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Güneş'in atmosferinde tarihi olay! "İnsanlık Güneş'e dokundu"

15.12.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) uzay aracı Parker Solar Probe'un (Parker Güneş Sondası) Güneş'in atmosferinden geçiş yaptığı duyuruldu. NASA'nın tarihi bir an olarak nitelendirdiği olayda, ilk kez bir uzay aracı Güneş'in dış atmosferinden uçtu.

Güneş'in atmosferinde tarihi olay! "İnsanlık Güneş'e dokundu"

Güneş, insanlığın yapısını merak ettiği yıldızlardan biri, hatta en önemlisi. Gezegenimizin hayati bir organı gibi nitelendirilebilecek Güneş'e NASA tarafından yollanan Parker Solar Probe'tan (Parker Güneş Sondası) ise çok önemli bir haber geldi. NASA'nın "Güneş Kaşifi" Parker'ı fırlatmasından üç yıl sonra, uzay aracı "Güneş'e dokunan" ilk nesne oldu. Böylece insanlık Parker sayesinde Güneş'e dokundu.

PARKER SOLAR PROBE, GÜNEŞ'İN ATMOSFERİNE GİRDİ

BBC'nin haberine göre, bu başarı, Parker Solar Probe'un kısa bir süreliğine Güneş etrafındaki korona adı verilen bölgeye dalmasıyla elde edildi. Aslında olay nisan ayında gerçekleşti, ancak verilerin analizi bunu şimdi doğrulayabildi.

Güneş

Parker, yoğun ısıya ve radyasyona dayanmak zorunda kaldı, ancak Güneş'in nasıl çalıştığına dair yeni bilgiler topladı.

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"DEVASA BİR ADIM"

NASA'nın heliofizik bilim bölümünden Nicola Fox, "Ay'a iniş, bilim adamlarının Ay'ın nasıl oluştuğunu anlamalarına izin verdiyse, Güneş'e dokunmak da insanlık için en yakın yıldızımız ve Güneş Sistemi üzerindeki etkisi hakkında kritik bilgileri ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak devasa bir adımdır" dedi.

Parker Solar Probe, ajans tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en ciddi görevlerden biri olarak tanımlanıyor.

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Üç yıl önce fırlatılan aracın hedefi, Güneş'in etrafında gezerek, daha da yakın geçişler yapmak. Uzay aracı, 500.000 km/s'in üzerinde oldukça yüksek bir hızla hareket ediyor.

Parker'ın içgörüleri ve diğer güneş gözlemevlerinden gelenler, Dünya'da yaşayan herkes için doğrudan alakalı.

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