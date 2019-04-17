Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Çıkan topraklar ise ilçede yol yapımında kullanıldı. Güneşi eskiye oranla daha çok görmeye başlayan mahallede vatandaşlar, dağın 25 metre daha tıraşlanması halinde güneşin daha uzun süre görülebileceğini belirterek çalışmanın hızlandırılmasını istiyor.

30 yıldır aynı yöntem kullanılıyor

30 yıl önce ilk etapta tepede bulunan ağaçlar kesilerek, gölge ortadan kaldırıldı. Ancak bu da mahallenin güneş ışığı alması için yeterli olmadı. 1993 yılında dönemin Yalıköy Belediye Başkanı Yusuf Ziya Şen'in girişimleriyle tepede tıraşlama çalışması devam etti. Tepenin 50 metre tıraşlanması planlandı ancak, maddi imkansızlıklar nedeniyle dağın zirvesi sadece 10 metre tıraşlanabildi, çıkan toprak da ilçede yol yapımında alt yapı malzemesi olarak kullanıldı.

Geçen sürede alt yapı malzeme alınması ile dağın tıraşlanmasına devam edildi. Mahallede, güneşi eskiye oranla daha çok görmeye başlayan vatandaşlar, dağın 25 metre daha tıraşlanması halinde güneşin daha uzun süre görülebileceğini belirterek çalışmanın hızlandırılmasını istiyor.

'GÜNEŞİ GÖRÜNCE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM' Mahalle sakinlerinden 101 yaşındaki Şahinde Ünlü, tepedeki ağaçların kesilmesi ve hafriyat malzemesi çıkarılmasıyla daha fazla güneş ışığından faydalandıklarını belirterek, "Yıllar önce bu tepenin kesilip, daha çok güneş görmesi için bu fikir ortaya atıldı. Eski belediye başkanları peyderpey bunu yaptı. Önce tepedeki ağaçlar kesildi, ardından orada malzeme çıkarıldı. Yol yapımında kullanılması için hafriyat alınmasıyla tepe tıraşlanırken azda olsa evimize güneş fayda etti. Evimiz tepenin gölgesinde kalıyor. Şimdi balkona çıkıp güneşleniyorum. Artık eskisi gibi dinç değilim, yaşlandım. Güneşi görünce kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha dağı keserlerse daha çok güneş gelir, bundan herkes daha çok faydalanır" dedi.

'GÜNEŞTEN DAHA ÇOK FAYDALANIYORUZ' Dağın tıraşlanması ile Yalıköy'ün eskiye göre daha fazla güneş gördüğünü, bu çalışmanın devam ettirilmesini isteyen Ayşe Şen ise "Belediye ekipleri burayı kesti, imkanlar az olduğu için çalışma çok olmadı. Kepçeyle burada tıraşlama yaptılar. Allah razı olsun güneşten daha çok faydalanıyoruz. Dağ biraz daha kesilirse güneşten daha çok faydalanırız. İmkân varken dağın kesilmesi hızlandırılmalı" diye konuştu.