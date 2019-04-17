HABER

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Delinin Dağı'nın arkasında kalan Yalıköy Mahallesi'nin daha fazla güneş ışığı alabilmesi için 30 yıl önce dağın tıraşlanmasına karar verildi. 30 yıl önce başlanan tıraşlama işlemi sonucunda 300 metre yükseklikteki dağ, zirvesinden sadece 10 metre tıraşlanabildi.

Çıkan topraklar ise ilçede yol yapımında kullanıldı. Güneşi eskiye oranla daha çok görmeye başlayan mahallede vatandaşlar, dağın 25 metre daha tıraşlanması halinde güneşin daha uzun süre görülebileceğini belirterek çalışmanın hızlandırılmasını istiyor.

30 yıldır aynı yöntem kullanılıyor

30 yıl önce ilk etapta tepede bulunan ağaçlar kesilerek, gölge ortadan kaldırıldı. Ancak bu da mahallenin güneş ışığı alması için yeterli olmadı. 1993 yılında dönemin Yalıköy Belediye Başkanı Yusuf Ziya Şen'in girişimleriyle tepede tıraşlama çalışması devam etti. Tepenin 50 metre tıraşlanması planlandı ancak, maddi imkansızlıklar nedeniyle dağın zirvesi sadece 10 metre tıraşlanabildi, çıkan toprak da ilçede yol yapımında alt yapı malzemesi olarak kullanıldı.
Geçen sürede alt yapı malzeme alınması ile dağın tıraşlanmasına devam edildi. Mahallede, güneşi eskiye oranla daha çok görmeye başlayan vatandaşlar, dağın 25 metre daha tıraşlanması halinde güneşin daha uzun süre görülebileceğini belirterek çalışmanın hızlandırılmasını istiyor.

'GÜNEŞİ GÖRÜNCE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'

'GÜNEŞİ GÖRÜNCE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
Mahalle sakinlerinden 101 yaşındaki Şahinde Ünlü, tepedeki ağaçların kesilmesi ve hafriyat malzemesi çıkarılmasıyla daha fazla güneş ışığından faydalandıklarını belirterek, "Yıllar önce bu tepenin kesilip, daha çok güneş görmesi için bu fikir ortaya atıldı. Eski belediye başkanları peyderpey bunu yaptı. Önce tepedeki ağaçlar kesildi, ardından orada malzeme çıkarıldı. Yol yapımında kullanılması için hafriyat alınmasıyla tepe tıraşlanırken azda olsa evimize güneş fayda etti. Evimiz tepenin gölgesinde kalıyor. Şimdi balkona çıkıp güneşleniyorum. Artık eskisi gibi dinç değilim, yaşlandım. Güneşi görünce kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha dağı keserlerse daha çok güneş gelir, bundan herkes daha çok faydalanır" dedi.

'GÜNEŞTEN DAHA ÇOK FAYDALANIYORUZ'

'GÜNEŞTEN DAHA ÇOK FAYDALANIYORUZ'
Dağın tıraşlanması ile Yalıköy'ün eskiye göre daha fazla güneş gördüğünü, bu çalışmanın devam ettirilmesini isteyen Ayşe Şen ise "Belediye ekipleri burayı kesti, imkanlar az olduğu için çalışma çok olmadı. Kepçeyle burada tıraşlama yaptılar. Allah razı olsun güneşten daha çok faydalanıyoruz. Dağ biraz daha kesilirse güneşten daha çok faydalanırız. İmkân varken dağın kesilmesi hızlandırılmalı" diye konuştu.
Dağ tepesinin tıraşlanması ile ortaya çıkacak düzlüğün halı saha ve sosyal tesis gibi değerlendirilmesi içinde yeni çalışma planlandığı öğrenildi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu Delinin Dağı Dağ güneş

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.