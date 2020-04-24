"Güneş ışınları COVID-19’a karşı korumaz"

Aksine, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmanın bağışıklık sistemini zayıflattığı vurgulandı.Alman Radyasyondan Korunma Dairesi (BfS), Trump’ın COVID-19‘a karşı ışın tedavisi önerisinin ardından bir açıklama yaptı ve güneşlenmenin COVID-19‘a ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığın yayılmasına karşı bir tedbir olamayacağı yönünde uyardı. Kurumun Cuma günü yaptığı açıklamada "Ultraviyole ışınlarının başka zararlarının yanı sıra, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatma etkisi de var" uyarısında bulunuldu. Kurumun sözcücü "Hangi hastalık olduğu fark etmez, hasta olan bir kişi fazla güneş ışığına maruz kalmamalıdır" diye konuştu.

Radyasyondan Korunma Dairesi sözcüsü, uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın, bağışıklık sistemine olan olumsuz etkisinin yanı sıra cilt kanseri riskini de artırdığını vurgulayarak "Bu nedenle BfS, korumasız bir şekilde uzun süre güneşte kalmaktan kaçınılmasını tavsiye ediyor" diye konuştu.

Son dönemde UV ışınlarınları ile koronavirüsün yayılmasını önlemeye dair raporların arttığına değinen BfS sözcüsü, "Kim güneş ışınlarının virüsü öldürüp COVID-19 hastalarını iyileştireceğini düşünüyorsa, yanılıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu raporların "sadece yüzeyler ya da cisimlerin üzerinin sterilizasyonu" ile iligili olduğunu vurgulayan sözcü "kesinlikle canlıların vücudu ya da cildindeki virüslerin öldürülmesi ile bir ilgisi" olmadığının altını çizdi.