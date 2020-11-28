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Güneş korona virüsü unutturdu

28.11.2020 16:04 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala korona virüsü unuttu.Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın ederek, korona virüs salgınını unuttu.

Çanakkale’de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala korona virüsü unuttu.
Çanakkale’de sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın ederek, korona virüs salgınını unuttu. Korona virüsün son dönemde büyük artış gösterdiği kentte kordon boyundaki kısıtlama öncesi oluşan yoğunluk dikkat çekti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar adeta kordona akın etti. Kordon boyunda ve kentin çeşitli noktalarında oluşan yoğunluk dikkat çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uydukları, bazı vatandaşların ise maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
“Bir insan değil, herkes dikkat ederse zaten yeneriz”
Çanakkale’de vakaların arttığını ve insanların çok da korona virüse karşı dikkat etmediklerini belirten İsa Halil, “Hava güzel olunca bir de kısıtlamaya saatler kala değerlendirmek lazım. Eski günlere oranla karşılaştırdığımızda kordon da bugün kalabalık. Alınan kararlarda sadece hafta sonunu kapsaması biraz farklı bir düşünce, normal bir yaşantı biçimiyle söylediğimde, insanlar hafta sonunu zaten dinlenmek olarak tercih ediyor. Hafta için belli bir saatten sonra kısıtlama koyabilirlerdi. İnsanlar bence korona virüse karşı dikkat etmiyorlar. İşim dolayısıyla dışarda oluyorum ve Mart ayından beri Çanakkale’de görüyordum ve insanlar bu duruma çok dikkat etmiyorlardı. Oranlara da baktığımızda eskiye göre büyük bir artış var. Kendi aile ve canları için bu duruma dikkat etmeleri gerekiyor. Bir insan değil, herkes dikkat ederse zaten yeneriz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca uyarmıştı
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından korona virüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çanakkale’de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında vaka artışı olduğunu bildirmişti.

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