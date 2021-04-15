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  4. Güneş koronavirüsü unutturdu! O kentte herkes plajlara koştu

Güneş koronavirüsü unutturdu! O kentte herkes plajlara koştu

15.04.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının 20 dereceye ulaştığı Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen onlarca kişi Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Güneş koronavirüsü unutturdu! O kentte herkes plajlara koştu

Hava sıcaklığının 20 derece, nem oranını ise yüzde 69 ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek vakit geçirdi. Hafta içi olmasına karşın sahilde yoğunlukların oluştuğu sahilde, bazıları denize girmeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Güzel havada dolaşan kent sakinleri, yakıcı güneşten korunmak için de gölgelik alanlar da oturdu.

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'İNSANLAR EVDE DURMAK İSTEMİYOR, HAVA ÇOK GÜZEL'

İzin gününde dolaşmak için sahile geldiğini belirten hemşire Seval Sir, "Sahillerimiz baya yoğun. Virüsten dolayı bu kadar yoğun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama insanlar da eve tıkılmak istemiyor. Hava çok güzel ve sıcak” dedi.

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Üniversite öğrencisi Gülsüm Çetin de daha önce İzmir’den geldiğini ve Antalya’nın güzel bir şehir olduğundan bahsetti.

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İHA

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