"Güneş kremi albinizmliler için ilaç statüsüne sokulmalı"

BUKET GÜVEN - Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alim Yılmaz, güneş kreminin albinizmliler için ilaç statüsüne sokulması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, albinizmin, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.

Bu hastalığın halk tarafından çok bilinmediğini belirten Yılmaz, "Bilinmemesi bizim açımızdan sorun. Derneğimizi de bu hastalığı anlatabilmek ve sorunlarımıza çare bulabilmek için kurduk. Hastalığın tanı ve tedavi süreci yok. Ancak 2 ölümcül sendromu var." diye konuştu.

Yılmaz, hastalığın en önemli sorunlarından birinin az görme olduğunu belirterek, "Hastalığın göze etkisi var. Hastalığa sahip bireyler yüzde 5-20 arasında görüşe sahip. Görme yetisinin artması için koyu renkli gözlükler ve teleskopik gözlüklere ihtiyaç duyuyoruz. Gözlüklerin de maliyeti yüksek, almak zor. Devletten teleskopik gözlük talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Albinizmlilerin yaz kış güneş kremi kullanmak zorunda olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Güneş kremi albinizmli bireyler için ilaç statüsüne sokulmalı.Yılda 10-15 kutu güneş kremi kullanılması lazım." dedi.