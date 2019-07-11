HABER

"Güneş kremi albinizmliler için ilaç statüsüne sokulmalı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.07.2019 11:28 | Son Güncelleme

Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alim Yılmaz: - "Güneş kremi albinizmli bireyler için ilaç statüsüne sokulmalı. Yılda 10-15 kutu güneş kremi kullanılması lazım" - "Devletten teleskopik gözlük talep ediyoruz"

BUKET GÜVEN - Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alim Yılmaz, güneş kreminin albinizmliler için ilaç statüsüne sokulması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, albinizmin, canlılara renk veren melanin pigmentinin üretimini kısmen veya tamamen engelleyen genetik değişimlerin sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.

Bu hastalığın halk tarafından çok bilinmediğini belirten Yılmaz, "Bilinmemesi bizim açımızdan sorun. Derneğimizi de bu hastalığı anlatabilmek ve sorunlarımıza çare bulabilmek için kurduk. Hastalığın tanı ve tedavi süreci yok. Ancak 2 ölümcül sendromu var." diye konuştu.

Yılmaz, hastalığın en önemli sorunlarından birinin az görme olduğunu belirterek, "Hastalığın göze etkisi var. Hastalığa sahip bireyler yüzde 5-20 arasında görüşe sahip. Görme yetisinin artması için koyu renkli gözlükler ve teleskopik gözlüklere ihtiyaç duyuyoruz. Gözlüklerin de maliyeti yüksek, almak zor. Devletten teleskopik gözlük talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Albinizmlilerin yaz kış güneş kremi kullanmak zorunda olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Güneş kremi albinizmli bireyler için ilaç statüsüne sokulmalı.Yılda 10-15 kutu güneş kremi kullanılması lazım." dedi.

Yılmaz, görme yetisinin azlığı nedeniyle albinizmli öğrencilerin büyük punto kitaba ihtiyaç duyduğunu da vurguladı.

ÖSYM'nin sınavlarında bu imkanı sağladığını, büyük punto soru kitapçığı verdiğini, bu da yeterli olmazsa soruları okumak ve kodlamak için bir kişiyi görevlendirdiğini belirten Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının özel büyük punto basılan kitapçığının olmadığına işaret etti.

Bu tür hastalığa sahip öğrencilerin okulda tahtayı da görmekte güçlük çektiğini ifade eden Yılmaz, yurt dışından getirilen, tripot kurularak tahtayı yakın gösteren cihazların maliyetli olduğunu söyledi.

Albinizmliler için sosyal ve fiziksel sorunların ortadan rahatlıkla kaldırılabileceğini belirten Yılmaz, buna ilişkin çözüm yollarının Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatına girmesini istedi.

İstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlarİstanbul'la ilgili belgeler de var! Yıllardır tüm dünyadan saklamışlar
Bağlanma süreci anne karnında başlıyor bebeklikte gelişiyorBağlanma süreci anne karnında başlıyor bebeklikte gelişiyor
Obezite Merkezi Adanalıları zayıflatıyorObezite Merkezi Adanalıları zayıflatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albinizm Derneği yönetim kurulu üyesi Alim Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.