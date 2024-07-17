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Güneş kremi faydaları nelerdir? Neden güneş kremi kullanmalıyız?

Ferhan Petek Ferhan Petek
12.07.2024 20:02
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Vücudun D vitamini ihtiyacını en doğal yoldan karşılayacak etken güneştir. Ancak güneş her zaman çok yararlı olmayabilir. Güneş ışınları fazla maruz kalındığında ya da bazı hassas ciltler direkt olarak güneşte kaldığında sorunlara da neden olabilir. Bu yüzden etkili bir koruma yöntemi tercih edilmelidir.

Güneş kremi faydaları nelerdir? Neden güneş kremi kullanmalıyız?

Güneş kremlerinin amacı cildi zararlı güneş ışınlarına karşı koruma altına almaktır. UVA (Ultraviyola A) adı verilen ışınlar radyasyon riskleri bulundurması nedeniyle çok tehlikeli olabilir. Ayrıca UVB (Ultraviyole B) ışınları da oldukça tehlikelidir. Bu ışınlardan korunabilmek önemlidir. Aksi takdirde ciddi ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Cilt yapısını zararlı olan güneş ışınlarından korumak ve cildin deforme olmasının önüne geçebilmek için güneş kremi kullanılmalıdır. Krem de cilt tipine göre seçilmelidir.

Neden güneş kremi kullanmalıyız?

Sağlıklı bir cilde sahip olmak önem verilmesi gereken bir durumdur. Cilt lekelerinin, deride oluşacak çeşitli hasarların hatta cilt kanseri gibi ciddi hastalıkların önüne geçebilmek için cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak gerekir.

Bu ve benzeri amaçlar doğrultusunda oluşturulan ve geliştirilen güneş kremleri, güneş yanıklarından korunmak, soyulma, kızarıklık, dökülme, lekelenme gibi olası güneş ışığı zararlarından ve sonuçlarından cildi korumak için kullanılmaktadır. Farklı cilt tiplerine göre farklı güneş kremi türleri bulunur.

Güneş kremi faydaları nelerdir?

Doğru güneş kremini seçmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önemli bir etkendir. Güneş kremi, içeriğinde yer alan çeşitli maddeler sayesinde yüzü ve tüm cildi önemli hastalıklardan ya da hasarlardan korur. En bilinen güneş kremi faydalarından bazıları şunlardır:

  • Cildi zararlı olan güneş ışınlarına karşı koruma altına alır.
  • UVA ışınlarının radyasyon etkisine karşı cildi kanser gibi hastalıklardan korur.
  • Cildi yaşlanma etkilerinden korur.
  • Düzenli olarak kullanıldığı takdirde cildi olası yaşlanma etkilerinden ve kırışıklıklardan da koruyabilir.
  • -Melanin renk pigmentlerinin salınmasını kontrol altına alarak ciltte leke oluşumunun da önüne geçebilir.
  • Güneş kaynaklı oluşacak yanıkları engeller.
  • Hyluronik asit ve kolajen dengelerini cilt hasar görmeden sağlamak için çalışır.
  • Cildin elastik özellliğini korur.
  • Güneşin cildi kurutarak su kaybetmesine neden olmasının önüne geçer.
  • Cildin nem dengesini sağlar.

Güneş kreminin yüze faydaları nelerdir?

Az miktarda ve cilt üzerinde ince bir kat olacak şekilde sürülmesi önerilen güneş kreminin yüze faydaları da oldukça fazladır. Güneş ile direkt olarak temas eden cilt bünyenin de özelliğine bağlı olarak ciddi hasarlar görebilir.

Güneşe karşı genel olarak cildi koruma altına alan güneş kremi, özel olarak yüze uygulanacak bir çeşide de sahiptir. Ayrıca genelde güneş kremleri yüz de dahil olmak üzere tüm cilde uygulanabilir şekilde üretilir.

Güneş kremi kullanmazsak ne olur?

Yoğun güneşe maruz kaldığı hâlde güneş kremi kullanmayan kişiler, güneşin tüm olumsuz etkilerine ve zararlı güneş ışınlarına karşı korunmasız kalabilir. Bu nedenle hem yazın hem de bazı durumlarda ve doktor tavsiyesine göre kış aylarında güneş kremi kullanmak gerekebilir. Güneş kremi kullanılmazsa ciltten başlayan ve daha büyük hastalıklara evrilebilen çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Her gün güneş kremi sürmek zararlı mı?

Sadece yaz aylarında değil kışın da güneş kremi sürülebilir. Bazı kişiler gece yatmadan önce güneş kremi sürmek ister. Çünkü uyunan odaya pencerelerden giren güneş ya da ay ışığının olumsuz etkilerinden korunmak isterler.

Ancak güneş kremi bilinçsizce kullanılmamalıdır. Herhangi bir sorun durumunda doktora danışılmalı ve doktorun önerdiği miktarlarda ve zamanlarda güneş kremi kullanılmalıdır. Aksi takdirde fayda sağlaması ve cildi koruması için üretilen güneş kremi zararları ile geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir.

Düzenli güneş kremi kullanmak cildi beyazlatır mı?

Güneş kremi birçok açıdan genel olarak her cilt tipi için faydalı kabul edilir. Farklı cilt tiplerine göre üretilmiş olan farklı özelliklerde güneş kremleri vardır. Sadece güneşin değil ayın da zararlı ışınlarından koruyan güneş kreminin cildi beyazlatıcı ve ciltteki ren tonlarını dengeleyici etkisi yaratması da beklenir.

Ancak bunu için farklı ürünler üretilmiştir ve farklı işlemler önerilmektedir. Güneş kremi bazı durumlarda melanin üretimini engelleyerek cilt lekelerine engel olabilse de, cilt tonunun açılmasında etkili olsa da direkt olarak bu amaçla kullanılamaz.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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güneş kremi
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