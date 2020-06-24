HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Güneş Lekeleri : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Güneş Lekeleri : Neden Olur, Nasıl Geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Güneş lekeleri genelde melanositlerin sayı ve fonksiyonlarında bir artış olması sonucu ortaya çıkar.

Güneş Lekeleri : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Güneş lekeleri genelde melanositlerin sayı ve fonksiyonlarında bir artış olması sonucu ortaya çıkar. Bu lekeler genellikle zararsız olmasına rağmen, bazı durumlarda altta yatan önemli bir rahatsızlığın da göstergesi olabilir. Ayrıca yüz bölgesinde yerleştiği zaman, hem kozmetik hem de psikososyal bir problem oluşturarak, yaşam kalitesini de kötü yönde etkileyebilir.

Güneş Lekesi Nedir?

Güneşten yayılan UVA ve UVB ışınları, eğer direkt olarak cilde temas ederse, ciltteki melanin maddesinin artmasına sebep olabilir. Artan melanin de cilt lekelenmelerine sebep olur. Güneş lekeleri kendisini siyah nokta, ben ya da çil şeklinde gösterebilir. Bu sorun sıklıkla açık ve hassas tenli kişilerde görülür ve koyu kahverengi renktedir. Yanak, alın, çene, burun, üst dudak bölgesi, kollar ve boyun gibi güneşe maruz kalan bölgelerde meydana gelir. Kozmetik bakımdan da kişilere sıkıntı yaratır.

Güneş Lekeleri Neden Olur?

1. Güneş ışınlarından korunmama

tatil yapan çift

Daha çabuk bronzlaşmak için düşük faktör içeren kremler veya bronzlaştırıcılar kullanmanız, yanlış saatlerde güneşlenmeniz ve uzun süre güneşe maruz kalmanız sonucunda cildinizde kahverengi lekeler oluşabilir. Bu lekeler, dikkat edilmediği ve önlem alınmadığında kalıcı hale gelebilir. Ayrıca beyaz tenlilerde daha sık görülse de, her ten rengindeki kişide bu lekelere rastlanabilir.

2. Doğum kontrol ilaçları

doğum kontrol hapları

Doğum kontrol hapları gibi hormonal dengesizliğe sebep olan bazı ilaçlar da lekelerin oluşmasına sebep olabilir. Bitkisel ya da kimyasal olması fark etmez. Ayrıca bazı ağrı kesiciler, antibiyotikler, epilepsi ilaçları da bu lekelere sebebiyet verebilir. Bu ilaçları kullandığınız süre boyunca özellikle güneşte fazla kalmamaya ve korunmaya özen göstermelisiniz.

3. Gebelik

hamile kadın

Gebelik sürecinde özellikle yüz bölgesinde kloazma (gebelik maskesi) adı verilen koyu renkli güneş lekeleri oluşabilir. Hipofiz hormonları, gebelik hormonlarının etkisi ile genelde güneşlendikten sonra ortaya çıkar. Bazı hamilelerde güneş görmeden de oluşabilir. Bu olayı başka ışık kaynakları da tetikleyerek, pigment yapımını arttırabilir. Hamilelik bittiği zaman bu lekeler kaybolur, fakat bazı kişilerde bir kısmı kalıcı olabilir.

4. Kimyasal maddeler

parfüm sıkan kadın

Parfüm ya da kolonya gibi kimyasal madde içeren ürünleri sürdükten sonra açık havaya çıkıldığında, güneşle veya başka bir ultraviyole ışınla temas edildiği takdirde ciltte lekeler oluşabilir. Bu tür lekeler zaman içerisinde yavaş yavaş gelişen lekelerdir. Ayrıca kozmetik ürünlerle yanlış cilt bakımı yapmak da lekelere neden olabilir.

5. Diğer nedenler

lekeli cildi olan yaşlı

Güneş her türlü lekenin oluşumunu tetikleyip artırabilir. Cilde sürülen incir, çimen gibi bazı bitkilerin özsuları, güneşle etkileşime girerek koyu renkteki lekelere yol açabilir. Bunun yanı sıra yaralara dahi neden olabilir. Aynı zamanda yaşlılık, genetik faktörler, hormonal dengesizlikler, menopoz, akne ve stres de leke oluşumuna sebebiyet veren diğer nedenler arasında sayılabilir.

Güneş Lekeleri Nasıl Geçer?

1. Lazerle cilt yenileme

lazerli cilt yenileme yaptıran kadın

Lazerle cilt yenileme yöntemi, cilt lekeleri üzerinde en hızlı sonuç alınan yöntemdir. Bununla birlikte en pahalı olan yöntem de budur. Lazerli leke tedavileri birçok cilt bakım ve güzellik merkezlerinde yapılır. Bu tedavi genelde büyük lekelerin olduğu kişilere tavsiye edilir. Tedaviyi muhakkak alanında uzman bir ekibin kontrolünde yaptırmanız gerekir. Ayrıca lazer tedavisi genelde kışın uygulanır, çünkü yazın uygulanırsa cilt daha kötü bir hal alabilir. Yine de bu karara cilt doktorlarına danışarak varılır.

2. Kimyasal peeling

peeling yapan kadın

Kimyasal peeling, ciltteki kahverengi güneş lekelerini geçirmek amacıyla kullanılan ve son yıllarda oldukça popüler olan bir uygulamadır. Bu işlem sırasında leke olan bölgeye kimyasal içeren bir solüsyon sürülür. Cildin en üst tabakası soyulur ve zaman içerisinde de bu bölgede yeni bir deri oluşumu sağlanır. Lekeleri geçirmek amacıyla gayet etkili olan bu yöntemin seansları, lekelerin büyüklüğüne göre belirlenir. Bu işlemden sonra cilt kendisini yenileyene kadar kesinlikle güneşe çıkmamanız gerekir.

3. Mikrodermabrazyon

tedavi gören hasta

Mikrodermabrazyon tedavisinde, kimyasal peeling ve lazerli leke tedavisinde olduğu gibi derinin en üst tabakasının soyularak yenilenmesi sağlanır. Diğer yöntemlerden farkı ise; Mikrodermabrazyon yönteminde, cilt üzerine hiçbir kimyasal uygulanmaz. Doğal ürünlerden oluşturulan kristaller, basınçlı bir makine yardımı ile cilde püskürtülerek soyma işlemi gerçekleştirilir.

4. Leke giderici kozmetik kremler

krem süren kadın

Lekeler büyük ve çok koyu değilse, özellikle kahverengi leke görünümünü azaltmak amacıyla üretilen kozmetik kremler kullanabilirsiniz. Bu konuda cildiniz için uygun olan kremin hangisi olduğunu, bir cilt uzmanına danışmanızda fayda var. Genelde bu tür güneş lekesi kremleri, günde 1-2 kez sadece lekelerin üzerine sürülerek kullanılır.

6. Güneş lekelerine elma sirkesi

elma sirkesi

Yüzdeki güneş lekeleri nasıl giderilir sorusunun diğer bir cevabı da elma sirkesi kullanmaktır. Elma sirkesinin çoğu soruna iyi geldiği bilinir. Zayıflama, saçlarda parlaklık ve ciltteki siyah noktalar ile lekeleri gidermek amacıyla elma sirkesini kullanabilirsiniz. Lekeler için, su ile karıştırdığınız elma sirkesini kompres yaparak lekeli bölgelerinize uygulayın ve 20-25 dakika kadar bekletin. Sonrasında cildinizi yıkayabilirsiniz. Bunun dışında sirkeyi buhar banyosu yaparak da kullanabilirsiniz. Fakat her tedavinin yan etkisi olabileceğini unutmamalı ve hassas bir cilde sahipseniz daha dikkatli olmalısınız.

Soğan ve Sirke Maskesi: 1 adet orta boy soğanı rendeleyin ve soğan suyuna yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra pamukla bu karışımı lekelerin üzerine sürebilirsiniz. Yaptıktan sonra 30 dakika bekletin ve yıkayın. Soğan ve sirke cilt lekeleri için muhteşem bir etki yaratır.

Güneş Lekelerini Önleme Yolları

  • Güneşe çıktığınız zamanlarda koruyucu krem kullanmanın yanı sıra vücudunuzu koruyacak kıyafetler giymeniz de önemlidir. Kenarlı şapkalar, güneş gözlüğü, uzun kollu gömlekler ve uzun etekler cildinizi korumaya yardımcı olur. Ancak bu kıyafetlerin terletmeyecek yapıda bir kumaş olmasına dikkat etmelisiniz.
  • Sigara içmekten ve tütün dumanına maruz kalmaktan kaçının. Bunun güneş lekesiyle ne alakası var diye düşünebilirsiniz ancak sigara kullanımı cildin erken yaşlanmasının sebeplerinden biridir. Bu nedenle güneş lekesi ve diğer cilt problemlerinden korunmak için sigaradan uzak durulması tavsiye edilir.
  • Aloe vera, cilt sağlığı açısından oldukça yararlı bir bitkidir. Güneş lekelerinin oluşumunu engellemek veya mevcut lekeleri geçirmek için aloe vera jeli ya da yağı içeren ürünler kullanabilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

Biri vegan beslenen ikizler arasındaki şaşırtıcı farklar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A tipi kan grubuna sahip kişileri korkutan araştırmayla ilgili önemli açıklama

O kana sahip kişileri korkutan araştırmayla ilgili açıklama

Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Boşanan insanlar daha erken ölüyor

Dünyada bir ilk: Üçüne de test yapıldı ve...

Dünyada bir ilk: Üçüne de test yapıldı ve...

Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

Sigarayı bırakmak için geçerli ve yeni bir sebep!

40 yaş sonrası cilt problemlerine dikkat!

40 yaş sonrası cilt problemlerine dikkat!

Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat! Akneden kistlere, egzamadan alerjiye…

Maske kullanırken ciltteki 6 tehlikeye dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.