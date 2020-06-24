Güneş Lekeleri : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Güneş lekeleri genelde melanositlerin sayı ve fonksiyonlarında bir artış olması sonucu ortaya çıkar. Bu lekeler genellikle zararsız olmasına rağmen, bazı durumlarda altta yatan önemli bir rahatsızlığın da göstergesi olabilir. Ayrıca yüz bölgesinde yerleştiği zaman, hem kozmetik hem de psikososyal bir problem oluşturarak, yaşam kalitesini de kötü yönde etkileyebilir. Güneş Lekesi Nedir? Güneşten yayılan UVA ve UVB ışınları, eğer direkt olarak cilde temas ederse, ciltteki melanin maddesinin artmasına sebep olabilir. Artan melanin de cilt lekelenmelerine sebep olur. Güneş lekeleri kendisini siyah nokta, ben ya da çil şeklinde gösterebilir. Bu sorun sıklıkla açık ve hassas tenli kişilerde görülür ve koyu kahverengi renktedir. Yanak, alın, çene, burun, üst dudak bölgesi, kollar ve boyun gibi güneşe maruz kalan bölgelerde meydana gelir. Kozmetik bakımdan da kişilere sıkıntı yaratır. Güneş Lekeleri Neden Olur? 1. Güneş ışınlarından korunmama Daha çabuk bronzlaşmak için düşük faktör içeren kremler veya bronzlaştırıcılar kullanmanız, yanlış saatlerde güneşlenmeniz ve uzun süre güneşe maruz kalmanız sonucunda cildinizde kahverengi lekeler oluşabilir. Bu lekeler, dikkat edilmediği ve önlem alınmadığında kalıcı hale gelebilir. Ayrıca beyaz tenlilerde daha sık görülse de, her ten rengindeki kişide bu lekelere rastlanabilir.

2. Doğum kontrol ilaçları Doğum kontrol hapları gibi hormonal dengesizliğe sebep olan bazı ilaçlar da lekelerin oluşmasına sebep olabilir. Bitkisel ya da kimyasal olması fark etmez. Ayrıca bazı ağrı kesiciler, antibiyotikler, epilepsi ilaçları da bu lekelere sebebiyet verebilir. Bu ilaçları kullandığınız süre boyunca özellikle güneşte fazla kalmamaya ve korunmaya özen göstermelisiniz. 3. Gebelik Gebelik sürecinde özellikle yüz bölgesinde kloazma (gebelik maskesi) adı verilen koyu renkli güneş lekeleri oluşabilir. Hipofiz hormonları, gebelik hormonlarının etkisi ile genelde güneşlendikten sonra ortaya çıkar. Bazı hamilelerde güneş görmeden de oluşabilir. Bu olayı başka ışık kaynakları da tetikleyerek, pigment yapımını arttırabilir. Hamilelik bittiği zaman bu lekeler kaybolur, fakat bazı kişilerde bir kısmı kalıcı olabilir. 4. Kimyasal maddeler Parfüm ya da kolonya gibi kimyasal madde içeren ürünleri sürdükten sonra açık havaya çıkıldığında, güneşle veya başka bir ultraviyole ışınla temas edildiği takdirde ciltte lekeler oluşabilir. Bu tür lekeler zaman içerisinde yavaş yavaş gelişen lekelerdir. Ayrıca kozmetik ürünlerle yanlış cilt bakımı yapmak da lekelere neden olabilir.

5. Diğer nedenler Güneş her türlü lekenin oluşumunu tetikleyip artırabilir. Cilde sürülen incir, çimen gibi bazı bitkilerin özsuları, güneşle etkileşime girerek koyu renkteki lekelere yol açabilir. Bunun yanı sıra yaralara dahi neden olabilir. Aynı zamanda yaşlılık, genetik faktörler, hormonal dengesizlikler, menopoz, akne ve stres de leke oluşumuna sebebiyet veren diğer nedenler arasında sayılabilir. Güneş Lekeleri Nasıl Geçer? 1. Lazerle cilt yenileme Lazerle cilt yenileme yöntemi, cilt lekeleri üzerinde en hızlı sonuç alınan yöntemdir. Bununla birlikte en pahalı olan yöntem de budur. Lazerli leke tedavileri birçok cilt bakım ve güzellik merkezlerinde yapılır. Bu tedavi genelde büyük lekelerin olduğu kişilere tavsiye edilir. Tedaviyi muhakkak alanında uzman bir ekibin kontrolünde yaptırmanız gerekir. Ayrıca lazer tedavisi genelde kışın uygulanır, çünkü yazın uygulanırsa cilt daha kötü bir hal alabilir. Yine de bu karara cilt doktorlarına danışarak varılır. 2. Kimyasal peeling Kimyasal peeling, ciltteki kahverengi güneş lekelerini geçirmek amacıyla kullanılan ve son yıllarda oldukça popüler olan bir uygulamadır. Bu işlem sırasında leke olan bölgeye kimyasal içeren bir solüsyon sürülür. Cildin en üst tabakası soyulur ve zaman içerisinde de bu bölgede yeni bir deri oluşumu sağlanır. Lekeleri geçirmek amacıyla gayet etkili olan bu yöntemin seansları, lekelerin büyüklüğüne göre belirlenir. Bu işlemden sonra cilt kendisini yenileyene kadar kesinlikle güneşe çıkmamanız gerekir.

3. Mikrodermabrazyon Mikrodermabrazyon tedavisinde, kimyasal peeling ve lazerli leke tedavisinde olduğu gibi derinin en üst tabakasının soyularak yenilenmesi sağlanır. Diğer yöntemlerden farkı ise; Mikrodermabrazyon yönteminde, cilt üzerine hiçbir kimyasal uygulanmaz. Doğal ürünlerden oluşturulan kristaller, basınçlı bir makine yardımı ile cilde püskürtülerek soyma işlemi gerçekleştirilir. 4. Leke giderici kozmetik kremler Lekeler büyük ve çok koyu değilse, özellikle kahverengi leke görünümünü azaltmak amacıyla üretilen kozmetik kremler kullanabilirsiniz. Bu konuda cildiniz için uygun olan kremin hangisi olduğunu, bir cilt uzmanına danışmanızda fayda var. Genelde bu tür güneş lekesi kremleri, günde 1-2 kez sadece lekelerin üzerine sürülerek kullanılır. 6. Güneş lekelerine elma sirkesi Yüzdeki güneş lekeleri nasıl giderilir sorusunun diğer bir cevabı da elma sirkesi kullanmaktır. Elma sirkesinin çoğu soruna iyi geldiği bilinir. Zayıflama, saçlarda parlaklık ve ciltteki siyah noktalar ile lekeleri gidermek amacıyla elma sirkesini kullanabilirsiniz. Lekeler için, su ile karıştırdığınız elma sirkesini kompres yaparak lekeli bölgelerinize uygulayın ve 20-25 dakika kadar bekletin. Sonrasında cildinizi yıkayabilirsiniz. Bunun dışında sirkeyi buhar banyosu yaparak da kullanabilirsiniz. Fakat her tedavinin yan etkisi olabileceğini unutmamalı ve hassas bir cilde sahipseniz daha dikkatli olmalısınız.