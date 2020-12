İngiltere'nin çok izlenen reality şovu The Only Way Is Essex'in yıldızı Amber Turner, güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Dubai tatili sırasında sarı çiçekli bikinisiyle güneşin tadını çıkardı.

27 yaşındaki ünlü isim dalgaları arkasına alarak objektiflere birbirinden iddialı pozlar verdi. Yaz boyunca çalışan Amber Turner, tatil yapmak sezonun bitmesini bekledi.