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Güneş Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

22.11.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı çalışmalar ile sosyal medyada kendinden oldukça söz ettiren, iş insanı ve genç girişimci Güneş Özcan, çok geniş bir hayran kitlesine sahip olmakla birlikte yetenekleri ve eğitimci yapısı ile kitlesini her geçen gün ikiye katlıyor.

Güneş Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Özellikle YouTuba'da çektiği videolar ilgi gören Güneş Özcan, paylaşımlarıyla binlerce beğeni alıyor. Sattığı lüx araçlar ile çektiği videolar sosyal medyada oldukça ilgi gören Güneş Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

GÜNEŞ ÖZCAN KİMDİR?

8 Aralık 1985’te Fransa'nın Normandiya bölgesinde yer alan Dieppe'der doğan Güneş Özcan, 30 yılı aşkın süre burada yaşadıktan sonra Paris’e taşındı.

Uzun süredir otomobil tutkunu olan Güneş Özcan, 2007 yılında şirketini kurduğundan beri ulusal bir müşteri kitlesine ulaştı.

Araç tutkusunu insanlara paylaşmak için sosyal ağlara başlama kararı alan Güneş Özcan, çok hırslı biri olduğunu vurgulayarak, Avrupa'da ve uluslararası alanda artan talebi karşılamak için Lüksemburg'da bir şirket açtı.

Tutkusunu paylaşmak için ve kitlesinin otomobiller hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilmek için bir YouTube kanalı açtığını söyleyen Güneş Özcan, ‘’Her zamankinden daha fazla tutkum ve hobim var arabalar ve motosikletler etrafında dönüyorum. Seyahat etmeyi, pistte araba sürmeyi, tiyatroya gitmeyi çok seviyorum ve birçok sporu yapıyorum. Otomotiv sektörüyle ilgili çok sayıda projem ve sertifikam var.’’ dedi.

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