Güneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlası

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, güneş paneli ve damlama sulama sistemi kurulmuş Hint keneviri ekili tarla ortaya çıkarıldı. Tarlada 4 bin 572 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Asayiş ve Narkotik timleri, Güzelçamlı Sivritepe bölgesindeki ormanlık alanda kenevir ekildiği ve kurutularak esrara dönüştürüldüğü bilgisini aldı. Dün öğle saatlerinde operasyon yapan ekipler, R.C. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Tarlada, boyları 1 ila 1.5 metre arasında değişen 4 bin 572 kök Hint keneviri ile 10.5 kilo esrar ele geçirildi. Hint keneviri yetiştirmek için güneş paneli ve damlama sulama sistemi kurulduğu belirlendi.

'Uyuşturucu ticareti yapmak, örgüt kurmak, göçmen kaçakçılığı ve ateşli silah bulundurma' suçlarından kaydı bulunan R.C., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

