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Güneş panellerinden elde edilen enerjiyle 20 mahalleye elektrik dağıtılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde iş insanı Volkan Nebioğlu, 6 milyon TL'lik yatırımla 15 bin metrekare alana 2 bin 900 güneş enerjisi paneli kurdu. Panellerden üretilen enerjiyle 20 mahallenin elektrik ihtiyacı karşılanırken, muhtar Naci Yıldız, güneş panellerinde üretilen elektriğin ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyon katkı sağladığını söyledi.

Güneş panellerinden elde edilen enerjiyle 20 mahalleye elektrik dağıtılıyor

Vanlı iş insanı Volkan Nebioğlu, Erciş ilçesinin Kırkpınar Mahallesi'nde, 15 bin metrekare alan üzerinde güneş panelleri kurdu. 6 milyon TL'ye mal olan 2 bin 900 güneş enerjisi panellerinden üretilen enerji, elektrik dağıtım şirketine satılıp, ilçeye bağlı 20 mahallenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Güneş panellerinden üretilen enerji, ülke ekonomisine de yıllık 1,5 milyon TL katkı sağlıyor. Kırkpınar Mahallesi'nin muhtarı Naci Yıldız, bölgeye enerji yatırımı yapan iş insanı Volkan Nebioğlu'na teşekkür ederek, "Mahallemize 1 yıl önce kurulan güneş enerjisi tesisi, yaklaşık 20 mahalleye elektrik veriyor. Burada üretilen elektrik, VEDAŞ'a satılıyor ve bu enerji 20 mahallede bulunan yaklaşık 400 haneye veriliyor. Yatırımcımız Volkan Nebioğlu, buraya yaklaşık 6 milyon TL. yatırım yaptı. Doğayı bozmadan son derece temiz ve sağlıklı bir ortamda elektrik üretiliyor. Mahallemizden 2 kişi burada istihdam ediliyor. Biz bütün yatırımcılardan kırsal alanlara buna benzer yatırımlar yapmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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