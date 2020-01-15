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  4. Güneş panellerini kontrol için çıktığı çatıdan düşen vatandaş öldü

Güneş panellerini kontrol için çıktığı çatıdan düşen vatandaş öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde 4’üncü kattaki evinin çatısından 2’nci katın terasına düşerek ağır yaralanan Murat Balık, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Serik Orta Mahalle’de yaşayan Balık, dün güneş panellerini kontrol etmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek, 2.

Güneş panellerini kontrol için çıktığı çatıdan düşen vatandaş öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde 4’üncü kattaki evinin çatısından 2’nci katın terasına düşerek ağır yaralanan Murat Balık, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Serik Orta Mahalle’de yaşayan Balık, dün güneş panellerini kontrol etmek için çıktığı çatıdan dengesini kaybederek, 2. katın terasına düştü. Olayı fark eden yakınları durumu 112 Acil servise haber verdi. Balık, önce Serik Devlet Hastanesine, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Balık’ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Galericilik ile uğrasan Murat Balık’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Güneş panellerini kontrol için çıktığı çatıdan düşen vatandaş öldü

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