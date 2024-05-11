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  4. 'Güneş patlaması' Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi: Haberleşmede aksama yok

'Güneş patlaması' Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi: Haberleşmede aksama yok

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.05.2024 21:28
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerini söyledi. Sayan, patlamaların Türkiye'deki haberleşmeyi etkileyip etkilemeyeceğini de açıkladı.

'Güneş patlaması' Türkiye'de iletişimi etkileyecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi: Haberleşmede aksama yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X hesabından güneş yüzeyindeki patlamaların uydu haberleşme sistemlerinin neden olduğu olumsuz etkiler hakkında açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR AKSAMA YOK"

Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uydu ve haberleşme sistemlerinin bu durumdan etkilenmemesi için çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlemekteyiz. Jeomanyetik fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ve elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte.

Söz konusu fırtına ile ilgili yapılan bazı bilimsel açıklamalara göre; uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceği, bu durumun saatler sürebilecek kesintilere sebep olabileceği öngörülüyor.

Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi. Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

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bakanlık ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı ömer fatih sayan
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