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Güneş Sistemi'ndeki çok uzak gök cismine '2015 TG387' adı verildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Güneş Sistemi'nde tespit edilen çok uzak gök cismine '2015 TG387' ismi verildi.

Güneş Sistemi'ndeki çok uzak gök cismine '2015 TG387' adı verildi

Carnegie Bilim Enstitüsünden Scott Sheppard ile Kuzey Arizona Üniversitesinde görevli Chad Trujillo ve Hawaii Üniversitesinden David Tholen'in keşfettiği gök cismine, "2015 TG387" adının verildiği belirtildi.

Güneş Sisteminin nerede bittiğinin yeniden tanımlanmasını gerektiren keşifle ilgili ayrıntılar, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından duyuruldu.

"Astronomical Journal" dergisinde de yer verilen keşfin, Güneş Sisteminde uzak bir süper dünya ve X gezegeni arayışı sırasında yapıldığı kaydedildi.

Plüton'ın çok ötesinde bulunan 2015 TG387'nin Güneş'e uzaklığının Güneş'in merkezi ile Dünya'nın merkezi arasındaki mesafenin yaklaşık 80 katı olduğu ve çok uzak yörüngede döndüğü ifade edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
güneş sistemi 2015 TG387 gök cismi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BİR ZAHMET,ALLAHIDA GÖREN DUYAN YADA HİSSEDEN BİRİSİ OLURSA HABER VERSİN.NE ARAP MAYASIYMIŞ BİR GİRDİ ÇIKMIYOR.
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