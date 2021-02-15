HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güneş Sistemi'ndeki en uzak nesne keşfedildi!

Güneş Sistemi'ndeki en uzak nesne keşfedildi!

15.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güneş Sistemi'ndeki en uzak nesne keşfedildi!

Bilim insanları Güneş Sistemi'nde yer alan en uzak nesneyi keşfetti. 2018 AG37 diye adlandırılan nesnenin Güneş etrafındaki dönüşü bin yıl sürüyor.

Gezegenimiz Dünya’nın yer aldığı Güneş Sistemi’ndeki en uzak nesne keşfedildi.

Resmi olarak 2018 AG37 diye adlandırılan nesne, Güneş'ten uldukça uzak bir yörüngede bulunuyor.

Söz konusu nesnenin Güneş’in etrafında bir kez dönmesi yaklaşık bin yıl sürüyor. Bu mesafe 132 astronomik birim olarak belitiliyor.

Bu eşif Güneş’e en uzak nesne unvanının sahibi olan FarOut'u tahtından etti. Zira FarOut Güneş’ten 124 astronomik birim uzakta bulunuyor.

Keşfe imza atan bilim insanları 2018 AG37'nin yaklaşık 400 kilometre genişliğinde olduğunu tahmin ediliyor.

Buz açısından zengin olduğu tahmin edilen nesne bu boyutu ile planetoid yani küçük gezegen kategorisine alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
ABD'nin yeni 'taşıyıcı' drone'u gün yüzüne çıktı ABD'nin yeni 'taşıyıcı' drone'u gün yüzüne çıktı
25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

DSÖ'den ilk korona vakalarıyla ilgili ilginç açıklama

DSÖ'den ilk korona vakalarıyla ilgili ilginç açıklama

Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? TÜİK Başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru kaç yaşında, nereli?

Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?

15 yaşında girdiği hapisten 83 yaşında tahliye oldu

15 yaşında girdiği hapisten 83 yaşında tahliye oldu

ABD'nin yeni 'taşıyıcı' drone'u gün yüzüne çıktı

ABD'nin yeni 'taşıyıcı' drone'u gün yüzüne çıktı

ABD’de 7 farklı koronavirüs mutasyonu daha tespit edildi

ABD’de 7 farklı koronavirüs mutasyonu daha tespit edildi

Covid aşısı: Peru'da sırası gelmeden aşı yaptıran Dışişleri Bakanı Astete istifa etti

Sırası gelmeden aşı yaptıran bakan istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.