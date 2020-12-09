Güneş sistemi parçalandığında geriye bir tek o gezegen kalacak!

Ancak SyFy’ın haberine göre Jüpiter’in bu kıyamet senaryosunda “sona kalan” gezegen olacağı düşünülüyor. Gaz devi çok büyük olduğu için Güneş’le en büyük çekimsel bağa da o sahip. Bu nedenle yıldız ölürken bile gündelik yaşantısına bir süre devam edeceği belirtiliyor.

Öte yandan Güneş'in kütlesi 7 milyar yıl içinde, yıldız kırmızı devden beyaz cüceye dönüşürken, azalmaya devam edecek. Güneş küçüldükçe Jüpiter de çekim kuvvetinden azad olacak ve yaklaşık 20 milyon yılda bir Güneş Sistemi’ne yakın geçiş yapan yıldızların kuvvetinden daha fazla etkilenecek. Bu nedenle Jüpiter’in de sonunda bu yıldızlar tarafından dışarı itileceği tahmin ediliyor.

The Astronomical Journal isimli hakemli bilim dergisinde kısa süre önce yayımlanan bir araştırmanın yazarı Jon Zink, bu süreci şöyle açıklıyor:

Bir simülasyon oluşturduk ve Jüpiter'in sistemden ayrılması için kabaca 4 bin yıldız geçisi gerektiğini gördük. Ancak bu yıldızların çoğu çok uzak ve sistem üzerinde çok az etkiye sahip. İçlerinden birinin gezegeni uzaya fırlatacak kadar yaklaşması için uzun süre beklememiz gerekiyor.