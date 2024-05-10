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Güneş'te olağanüstü aktivite ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı! NASA güneş patlamasının o fotoğrafı paylaştı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.05.2024 22:26
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Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor. NASA da güneş patlamasının fotoğrafını paylaştı.

Güneş'te olağanüstü aktivite ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı! NASA güneş patlamasının o fotoğrafı paylaştı

NASA, uzayda ve Dünya'da iletişimi kesintiye uğratma potansiyeline sahip güçlü güneş patlamaları konusunda uyarıda bulundu.

NASA, Güneş'te 10 Mayıs Cuma günü güçlü bir güneş patlaması yaşandığını duyurdu. NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, X3.9 olarak sınıflandırılan bir güneş patlaması görüntüsünü de yakaladı.

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İLETİŞİMİ ETKİLEYEBİLİR

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi de (NOAA), Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini açıkladı. Jeomanyetik fırtınaların Dünya'ya yakın yörüngedeki ve yüzeydeki altyapıyı etkileyerek iletişimi, elektrik şebekesini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonların kesintiye uğratabileceği uyarısında bulunuldu.

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YENİ ZELANDA'DAN KUZEY IŞIKLARI GÖRÜLDÜ

Açıklamada jeomanyetik fırtınalar aynı zamanda Dünya’daki muhteşem kutup ışıklarını da tetikleyebileceği aktarılırken, şiddetli bir jeomanyetik fırtınanın, kutup ışıklarının Alabama ve Kuzey Kaliforniya kadar güneyde görülme potansiyelini de içerdiği belirtildi. Diğer yandan güneş patlamasının ardından Yeni Zelanda'da ise kuzey ışıklarının görüldüğü de belirtildi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı bölgeden fotoğraf paylaştı.

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GÜNEŞ PATLAMASI BEŞ KATEGORİYE AYRILIYOR

Güneş patlamaları, Güneş'te aniden açığa çıkan büyük enerji patlamalarıdır. Patlama gücüne ve etkisine göre A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılırlar. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanlardır.

Dünya'daki radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan Güneş patlamaları 11 yıllık bir döngüye sahiptir.

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Güneş NASA
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