Güneş tutulması ne zaman 2021? Güneş Tutulması Türkiye’den gözükecek mi?

Ay tutulması 19 Kasım'da gerçekleşmişti. Önümüzdeki günlerde gökyüzü bir doğa olayına daha sahne olacak. Güneş tutulması Aralık'ta meydana gelecek. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. İşte merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?

Yılın son güneş tutulması Aralık'ta yaşanacak. Güneş tutulması Afrika, Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gözlemlenecek. Türkiye'den gözükmeyecek. NASA, kozmik fenomenin dünyanın birkaç yerinden görülebileceğini ifade ediyor. Yılın son ve en önemli gök olayı olan güneş tutulması, dünyanın farklı noktasından gözlemlenebilecek. Güneş tutulmasının 1 saat 43 dakika süreceği öngörülüyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenir. Tutulmanın meydana gelmesi için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir sene içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.



