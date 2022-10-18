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Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

18.10.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Güneş tutulmasının ikincisi meydana gelecek. Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Güneş tutulması, dünyanın birçok bölgesinden olduğu gibi Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Güneş tutulmasının detayları merak konusu oldu. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? İşte merak edilenler...

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

Güneş tutulmasının tarihi, saati araştırılmaya başlandı. Güneş tutulmasının meydana gelmesine sayılı günler kaldı. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Güneş tutulması Ay'ın, Güneş ile dünya arasına girmesiyle meydana geliyor. İşte merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022'nin ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

Tutulma, 11.58 sıralarında olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girer.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

Bu şekilde Güneş'i tamamen ya da kısmen örter.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

Bu duruma Güneş tutulması adı veriliyor.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

TÜKİYE'DEN GÖRÜLECEK!

Tutulmayı Türkiye'den izleyebilmek için şehir merkezlerinden uzak ve ışığın olmadığı yerler tercih edilmeli.

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

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