Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Türkiye’den görülecek!

Güneş tutulmasının tarihi, saati araştırılmaya başlandı. Güneş tutulmasının meydana gelmesine sayılı günler kaldı. Peki Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nasıl oluşur? Güneş tutulması Ay'ın, Güneş ile dünya arasına girmesiyle meydana geliyor. İşte merak edilenler...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022'nin ikinci Güneş tutulması 25 Ekim 2022'de meydana gelecek.

Tutulma, 11.58 sıralarında olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Ay, Dünya ile Güneş'in arasına girer.

Bu şekilde Güneş'i tamamen ya da kısmen örter.

Bu duruma Güneş tutulması adı veriliyor.

TÜKİYE'DEN GÖRÜLECEK!

Tutulmayı Türkiye'den izleyebilmek için şehir merkezlerinden uzak ve ışığın olmadığı yerler tercih edilmeli.





