Güneş tutulması tarihinin yaklaşmasının ardından vatandaşlar tutulmanın Türkiye'den canlı izlenip izlenmeyeceğini merak etmeye ve bunun üzerine internette araştırma yapmaya başladı. Güneş tutulması 10 Haziran'da gerçekleşecek. Peki Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Merak edilen soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Güneş tutulmasının 10 Haziran Perşembe günü saat 13.53'te gerçekleşeceği açıklandı. Tutulmanın detaylarına ilişkin bilgi verildi. Söz konusu açıklamada tutulmanın 3 dakika 51 saniye süreceği ifade edildi.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN CANLI İZLENECEK Mİ?

Bu esnada en çok merak edilen konulardan biri de tutulmanın Türkiye'den canlı izlenip izlenmeyeceği oldu. Malesef tutulma Türkiye'den canlı izlenmeyecek. Tutulma, Kanada'da başlayıp Sibirya'da bitecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE DEMEK?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması yılda bir kez oluşur. Bu esnada Ay, Dünya'nın en uzak konumundadır. Bu durum Halkalı Güneş Tutulması olarak da geçer. Ay'ın Güneş'in yüzeyini tam olarak kapatmadığı anlarda meydana gelir. Ay, boyutu nedeniyle her tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam olarak örtemez. Ay'ın, Güneş'i kapatamadığı tarafı Dünya'dan halka şeklinde görülür.