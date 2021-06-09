Güneş tutulması tarihinin yaklaşmasının ardından vatandaşlar tutulmanın Türkiye'den canlı izlenip izlenmeyeceğini merak etmeye ve bunun üzerine internette araştırma yapmaya başladı. Güneş tutulması 10 Haziran'da gerçekleşecek. Peki Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den canlı izlenecek mi? Merak edilen soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
Güneş tutulmasının 10 Haziran Perşembe günü saat 13.53'te gerçekleşeceği açıklandı. Tutulmanın detaylarına ilişkin bilgi verildi. Söz konusu açıklamada tutulmanın 3 dakika 51 saniye süreceği ifade edildi.
Bu esnada en çok merak edilen konulardan biri de tutulmanın Türkiye'den canlı izlenip izlenmeyeceği oldu. Malesef tutulma Türkiye'den canlı izlenmeyecek. Tutulma, Kanada'da başlayıp Sibirya'da bitecek.
Ateş Çemberi Güneş Tutulması yılda bir kez oluşur. Bu esnada Ay, Dünya'nın en uzak konumundadır. Bu durum Halkalı Güneş Tutulması olarak da geçer. Ay'ın Güneş'in yüzeyini tam olarak kapatmadığı anlarda meydana gelir. Ay, boyutu nedeniyle her tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam olarak örtemez. Ay'ın, Güneş'i kapatamadığı tarafı Dünya'dan halka şeklinde görülür.
Peki 2021 içinde toplamda kaç güneş tutulması yaşanacak? Bu yıl toplamda 4 defa güneş tutulacak. Malesef bu tutulmaların hiçbiri Türkye'den görülemeyecek. Bu yılki tutulmalar tarih, tutulma adı ve tutulmanın izleneceği yer olarak aşağıdaki gibidir:
26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)
10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)
19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)
4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)